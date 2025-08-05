Μήτογλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6: «Φυσικά και μπορούμε μετάλλιο, αλλά το κεφάλι χαμηλά»

«Φυσικά και μπορούμε να πάρουμε ένα μετάλλιο»…



Με τον ξεκάθαρο αυτόν τρόπο απάντησε ο Ντίνος Μήτογλου μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και τον Χρήστο Ρομπόλη στη media day της Εθνικής ομάδας μπάσκετ οριοθετώντας έτσι τον στόχο της στο Eurobasket 2025.

«Εύχομαι όλοι να έχουμε υγεία. Είμαι χαρούμενος γιατί βλέπω νέα πρόσωπα με όρεξη και ταλέντο και θα μας βοηθήσουν. Μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα που έχουμε τώρα και τα φιλικά παιχνίδια. Είμαστε ολοένα και πιο κοντά και προχωράμε για να κατακτήσουμε αυτό που θέλουμε από τις προπονήσεις.

Η περσινή χημεία και οι καταστάσεις που αντιμέτωπίσαμε στα παιχνίδια είναι κάτι που θα μας βοηθήσει. Αυτές μας έμαθαν πολλά. Η ήττα μας πόνεσε πολύ.

Ξέρουμε τη φιλοσοφία του κόουτς. Ξέρουμε ο ένας τον άλλον. Είναι η προσθήκη του Κώστα (Σλούκα) που μας βοηθά γιατί φέρνει εμπειρία και άλλα κομμάτια, είναι φυσικά και η παρουσία του Γιάννη. Που είναι σημαντικό που ο Γιάνναρος είναι και πάλι κοντά μας.

Δεν ξέρω αν υπάρχει πίεση. Με το εθνόσημο όταν αγωνίζεσαι πάντα θέλεις να κάνεις κάτι καλό. Πολλοί μεγάλοι παίκτες έχουν φορέσει την φανέλα αυτή και εχουν φέρει μεγάλες επιτυχίες. Και εμείς θέλουμε να κάνουμε το ίδιο. Με σκληρή δουλειά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.

Είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι χρειαστεί για να κερδίσει η ομάδα. Είμαι έτοιμος για τα πάντα. Φυσικά και μπορούμε το μετάλλιο. Το κεφάλι χαμηλά όμως και προχωράμε…», ήταν οι δηλώσεις του.



