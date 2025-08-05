Σπανούλης για Ρογκαβόπουλο: «Ξέρετε πολλούς 23χρονους να μη θέλουν να συμμετέχουν στην Εθνική;»

Τη δυσφορία του για το γεγονός ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν θα ενισχύσει ούτε αυτό το καλοκαίρι την εθνική ομάδα εξέφρασε ο Βασίλης Σπανούλης.



Στο πλαίσιο της media day ενόψει του αγώνα προετοιμασίας με το Βέλγιο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός ερωτήθηκε για την απουσία του Έλληνα φόργουορντ, αλλά και αυτή του Γιώργου Παπαγιάννη.

Απάντησε λοιπόν«Επικοινώνησα και με τα δύο παιδιά, για προσωπικούς λόγους δεν είναι εδώ και. Μπορείτε να ρωτήσετε και. Ο Γιώργος ήτανστην Εθνική ομάδα, τώρα όσον αφορά στον Ρογκαβόπουλο, είναιδύο καλοκαίρια με την Εθνική ομάδα.Καλύτερανα σας μιλήσει. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για τους παίκτες που έχω αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Θα προτιμήσω να μιλήσω για τους. Ξέρετε πολλά παιδιά 23 ετώννα συμμετέχουν στην Εθνική ομάδα;».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.