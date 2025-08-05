Σπανούλης για Ρογκαβόπουλο: «Ξέρετε πολλούς 23χρονους να μη θέλουν να συμμετέχουν στην Εθνική;»

Τη δυσφορία του για το γεγονός ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν θα ενισχύσει ούτε αυτό το καλοκαίρι την εθνική ομάδα εξέφρασε ο Βασίλης Σπανούλης.
Στο πλαίσιο της media day ενόψει του αγώνα προετοιμασίας με το Βέλγιο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός ερωτήθηκε για την απουσία του Έλληνα φόργουορντ, αλλά και αυτή του Γιώργου Παπαγιάννη.
Απάντησε λοιπόν χαρακτηριστικά:
«Επικοινώνησα και με τα δύο παιδιά, για προσωπικούς λόγους δεν είναι εδώ και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπορείτε να ρωτήσετε και τους ίδιους. Ο Γιώργος ήταν πάρα πολλά καλοκαίρια στην Εθνική ομάδα, τώρα όσον αφορά στον Ρογκαβόπουλο, είναι προσωπική του επιλογή δύο καλοκαίρια με την Εθνική ομάδα.
Καλύτερα ο ίδιος να σας μιλήσει. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για τους παίκτες που έχω αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Θα προτιμήσω να μιλήσω για τους παρόντες. Ξέρετε πολλά παιδιά 23 ετών να μην θέλουν να συμμετέχουν στην Εθνική ομάδα; Εγώ δεν ξέρω».
Πηγή: sport-fm.gr
