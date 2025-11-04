Φουλάρει για την αναμέτρηση με τη Μάλμε ο Παναθηναϊκός. Η προετοιμασία του «τριφυλλιού» για τον αγώνα της Πέμπτης (6/11) στη Σουηδία για τη League Phase του Europa League έχει μπει στην τελική ευθεία.

Οι «πράσινοι» θα ψάξουν θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Σκανδιναβούς με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει καταστρώσει το πλάνο, αλλά θα περιμένει λίγο ακόμα ώστε να δει ποιο ρόστερ θα έχει ακριβώς στη διάθεσή του.

Ο Τάσος Μπακασέτας έκανε μέρος του προγράμματος τη Δευτέρα και συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να έχει παρουσία στην αποστολή που θα ταξιδέψει στη Σουηδία. Αντιθέτως, ο Φακούντο Πελίστρι, παρότι προπονείται πλέον με την υπόλοιπη ομάδα δεν είναι σίγουρος και τηρείται στάση αναμονής όσον αφορά την περίπτωσή του. Ντάβιντε Καλάμπρια, Σίριλ Ντέσερς και Ρενάτο Σάντσες δεν είναι στο… κάδρο για το προσεχές παιχνίδι.

Εξάλλου, θα πρέπει να γίνει διαχείριση από τους «πράσινους», καθώς την Κυριακή (9/11) ακολουθεί ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

