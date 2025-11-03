Τσάμπι Αλόνσο: «Έμαθα πολλά για το ποδόσφαιρο από τον Ράφα Μπενίτεθ – Με βοήθησε να φτάσω εδώ που είμαι»

Την παρουσία του στη Λίβερπουλ, υπό των εντολών του Ράφα Μπενίτεθ θυμήθηκε ο Τσάμπι Αλόνσο στη συνέντευξη Τύπου που έγινε σήμερα ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο τεχνικός της βασίλισσας αναφέρθηκε στον προπονητή του Παναθηναϊκού και τι κέρδισε από αυτόν, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτόν οφείλει πάρα πολλά στην καριέρα του ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής πια.

«Με επηρέασε πολύ η περίοδος στη Λίβερπουλ, δεν ήτα απλά ένα αδιάφορο σκαλί στην καριέρα μου. Πέρασα πέντε χρόνια με τον Ράφα Μπενίτεθ κι έμαθα πολλά για το ποδόσφαιρο στο κορυφαίο επίπεδο», ανέφερε και πρόσθεσε:



Με βοήθησε να φτάσω εδώ που βρίσκομαι τώρα. Κι αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, αγαπάς να παίζεις για τη Λίβερπουλ. Με βοήθησαν σαν και παίκτη και σαν προπονητή. Θυμάμαι ακόμα πολλά πράγματα από τον καιρό μου στο «Άνφιλντ», τα οποία μου είναι χρήσιμα ακόμα και σήμερα».

