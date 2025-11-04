Παναθηναϊκός: Όταν ο Μπενίτεθ μοίραζε… οκτάρες στη Μάλμε

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Σουηδία για να αντιμετωπίσει τη Μάλμε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Europa League. Οι «πράσινοι» θέλουν την επιστροφή στις νίκες μετά την πρεμιέρα της διοργάνωσης, όπου είχαν… μοιράσει τεσσάρα στη Γιούνγκ Μπόιζ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει έρθει αντιμέτωπος με τη Μάλμε ξανά στο παρελθόν και συγκεκριμένα όταν ήταν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως είχε αναφέρει ο Ισπανός κατά την παρουσίαση του στο Τριφύλλι, έχει ρίξει… δύο οκτάρες στην καριέρα του στο UEFA Champions League.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.