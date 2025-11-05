Με προορισμό τη Σουηδία και ώρα αναχώρησης λίγο πριν τις 11 το πρωί, από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» φεύγει η αποστολή του Παναθηναϊκού, έχοντας για προορισμό το Μάλμε.

Εκεί όπου οι «πράσινοι» θα αναμετρηθούν αύριο (06/11) στις 19:45 με την ομώνυμη ομάδα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του φετινού Europa League.

Αξίζει να σημειωθεί, δε, ότι, μαζί με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού, ταξίδεψε και ο Τάσος Μπακασέτας, με τον αρχηγό να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.

Αντιθέτως, εκτός έχουν τεθεί ο ανέτοιμος Φακούντο Πελίστρι και οι τραυματίες Ντάβιντε Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες, αλλά και όσοι είναι εκτός λίστας. Από εκεί και πέρα, στις 18:15 ώρα Ελλάδας θα γίνει η συνέντευξη Τύπου του Μπενίτεθ και μια ώρα αργότερα θα ακολουθήσει η τελευταία προπόνηση του «τριφυλλιού».

