«Πετάει» για Σουηδία η αποστολή του Παναθηναϊκού

Η αποστολή αναχωρεί με πτήση τσάρτερ για τη Σουηδία ενόψει του ματς με τη Μάλμε, με τον Τάσο Μπακασέτα να είναι στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ

Μπενίτεθ

Με προορισμό τη Σουηδία και ώρα αναχώρησης λίγο πριν τις 11 το πρωί, από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» φεύγει η αποστολή του Παναθηναϊκού, έχοντας για προορισμό το Μάλμε.

Εκεί όπου οι «πράσινοι» θα αναμετρηθούν αύριο (06/11) στις 19:45 με την ομώνυμη ομάδα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του φετινού Europa League.

Αξίζει να σημειωθεί, δε, ότι, μαζί με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού, ταξίδεψε και ο Τάσος Μπακασέτας, με τον αρχηγό να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.

Αντιθέτως, εκτός έχουν τεθεί ο ανέτοιμος Φακούντο Πελίστρι και οι τραυματίες Ντάβιντε Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες, αλλά και όσοι είναι εκτός λίστας. Από εκεί και πέρα, στις 18:15 ώρα Ελλάδας θα γίνει η συνέντευξη Τύπου του Μπενίτεθ και μια ώρα αργότερα θα ακολουθήσει η τελευταία προπόνηση του «τριφυλλιού».

