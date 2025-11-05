Η διοίκηση του Κολοσσού καταδικάζει τα όσα έγιναν στο φινάλε του αγώνα του Σαββάτου με τον Πανιώνιο, όταν υπήρξε θερμό επεισόδιο και προκλήθηκαν παίκτες των φιλοξενούμενων από οπαδούς. Μάλιστα οι Ροδίτες αναφέρουν πως ταυτοποιήθηκε ο οπαδός που συμμετείχε στο επεισόδιο και του αφαιρέθηκε το διαρκείας, «... προς γνώση και συμμόρφωση όλων, ώστε να διαφυλαχθεί το ήθος και η εικόνα του συλλόγου μας».



Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection καταδικάζει κάθε μορφή λεκτικής ή σωματικής αντιπαράθεσης, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.



Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε στο φινάλε της αναμέτρησης με τον Πανιώνιο, ενημερώνουμε ότι η διοίκηση της ΚΑΕ προχώρησε άμεσα στην αφαίρεση του διαρκείας του φιλάθλου που ταυτοποιήθηκε και συμμετείχε στο επεισόδιο. Η απόφαση αυτή ελήφθη προς γνώση και συμμόρφωση όλων, ώστε να διαφυλαχθεί το ήθος και η εικόνα του συλλόγου μας.



Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους φιλάθλους μας ότι οποιαδήποτε παρεκτροπή, ακόμη κι από μεμονωμένα περιστατικά, ενδέχεται να επιφέρει τιμωρία για την ομάδα, κάτι που κανείς δεν επιθυμεί. Για τον λόγο αυτό, καλούμε όλους να συνεχίσουν να στηρίζουν δυναμικά αλλά με σεβασμό και κόσμια συμπεριφορά.



Ο Κολοσσός H Hotels Collection ουδέποτε έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα για τέτοιου είδους θέματα. Αντίθετα, όλες οι ομάδες που επισκέπτονται το νησί μας, αναγνωρίζουν και επαινούν τη φιλοξενία και το αθλητικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τον σύλλογό μας και το φίλαθλο κοινό της Ρόδου.



Η διοίκησή μας θα συνεχίσει να λειτουργεί με σεβασμό, υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι, διαφυλάσσοντας τη θετική εικόνα του συλλόγου και του Δωδεκανησιακού αθλητισμού συνολικά.

