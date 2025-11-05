Στην αποκάλυψη ότι έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα και τα οποία είναι αξιοποιήσιμα από τις πρώτες έρευνες στα στοιχηματικά δεδομένα και μοτίβα των αγώνων για τους οποίους κάνει λόγο στις καταγγελίες του ο Σούντγκρεν, προχώρησε ο Γιώργος Μαυρωτάς μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες από τις ενέργειες που γίνονται και τις έρευνες, οι οποίες συνεχίζονται, για τα όσα είπε ο ποδοσφαιριστής στη Σουηδία επισημαίνοντας ότι οι δηλώσεις του εμπλουτίζουν τα όσα ήδη είχαν τονίσει οι εταιρείες ανάλυσης στοιχηματικών δεδομένων για τα ματς.

«Αυτό που κάναμε ήταν να συλλέξουμε και να στείλουμε για τη συλλογή των στοιχηματικών δεδομένων από τους Έλληνες παρόχους, προκειμένου να δούμε εάν αυτά τα μοτίβα επαληθεύονται. Έχουμε βρει ενδιαφέροντα πράγματα, συνεχίζεται αυτή η διερεύνηση και θα ολοκληρωθεί αυτές τις ημέρες, γιατί η αναζήτηση των στοιχηματικών δεδομένων και η ανάλυσή τους είναι μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες. Πέραν από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν υπάρχουν και άλλα ευρήματα», ανέφερε και συνέχισε:

«Στο στοιχηματικό κομμάτι αυτό που κοιτάζουμε είναι τα ευρήματα όσον αφορά τα στοιχηματικά μοτίβα. Εκεί έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία τα οποία είναι αξιοποιήσιμα. Οι καταγγελίες του Σούντγκρεν είναι κάτι διαφορετικό, που έρχεται να εμπλουτίσει ουσιαστικά το δικό μας πόρισμα που θα πάει στον Εισαγγελέα και την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία», κατέληξε.



