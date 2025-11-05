Συγκλονίζει ο Νταβίντε Πολονάρα. Ο άσος από την Ιταλία ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του, ξύπνησε από το κώμα στο οποίο ήταν μετά από δέκα ημέρες και στις δηλώσεις του στα ιταλικά ΜΜΕ καταφέρνει να συγκινήσει για άλλη μια φορά.

«Συγγνώμη, δεν απάντησα αμέσως. Μου είπαν ότι υπήρχε 90% πιθανότητα να πεθάνω», ανέφερε και συνέχισε:

«Δεν θυμάμαι πολλά. Βασικά, όταν ήμουν σε κώμα ήταν σαν να κοιμόμουν. Ένιωθα σαν να είμαι σε μια άλλη πόλη. Όμως δεν θα με ξεφορτωθείτε εύκολα. Το υποσχέθηκα στη σύζυγό μου, Έρικα»…

Αυτή στις δηλώσεις της στον ιταλικό Τύπο ανέφερε πώς είναι ο σύζυγός της.

«Είναι αρκετά καλά. Είναι εκτός κινδύνου. Το δεξί του χέρι είναι πιο αδύναμο από το αριστερό. Ήταν δύσκολο. Μου έδωσαν λίγη ελπίδα. Αλλά το ένιωθα. Στην αρχή, μου έκανε ερωτήσεις. Μετά άρχισε να τραγουδάει, αλλά έκλαιγε. Μου έλεγε πράγματα που δεν συνέβησαν ποτέ. Δεν κάλεσε αμέσως τα παιδιά. Και αναρωτήθηκα πώς δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τα παιδιά είναι σημαντικά. Πριν από τέσσερις μέρες, με ρώτησε γι' αυτά», πρόσθεσε και κατέληξε για σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό της και κυρίως το πώς θα διαχειριζόταν κάτι… κάκο.

«Ένιωθα απαίσια, σκεφτόμουν τα παιδιά μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και τι να τους πω. Κάθε μέρα έφταναν άσχημα νέα, το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσευχηθώ. Για την κατάστασή του, συνέβη ένα θαύμα», είπε.

“Quando ero in coma mi sembrava di essere in un’altra città. Ma non vi liberate così facilmente di me. L'ho promesso a mia moglie Erika".

Achille Polonara e i giorni drammatici dopo il trapianto del midollo, l'embolia, il coma, la ferrea marcatura a zona del mondo del basket per… pic.twitter.com/dmTpMeyekx — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) November 5, 2025

