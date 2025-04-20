Παναθηναϊκός: Ουναϊ όπως Μπεργκ κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ήταν η τρίτη ομάδα με τις περισσότερες τελικές, πίσω μόνο από Ολυμπιακό και ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Είχε μόλις ένα γκολ παραπάνω από Πανσερραϊκό, Λεβαδειακό, στην 7η θέση της σχετικής λίστας. Κάτω από ΟΦΗ και Ατρόμητο, στατιστικό που βέβαια άλλαξε στα playoffs ολοκληρωτικά. Με την μετάλλαξη των “πράσινων” στο χορτάρι. Ο Παναθηναϊκός πλέον βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα γκολ.

Ο Ουναϊ μιμήθηκε τον Μπεργκ κόντρα στον «Δικέφαλο»

Οι βοήθειες πάντως έρχονται από παντού, όλες τις γραμμές. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τα δύο γκολ τα σημείωσε ο Αζεντίν Ουναί. Ο Μαροκινος μάλιστα έγινε ο πρώτος που σκοράρει πάνω από ένα γκολ, μετά τον Μπεργκ, απέναντι στο ΠΑΟΚ. Όταν οι δύο τους παίζουν στην έδρα του τριφυλλιού στο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, αυτό είχε να συμβεί από το 2015 όταν ο Παναθηναϊκός νίκησε με 4-3 και τον Μαρκους Μπεργκ να σημειώνει χατ τρικ. Από εκεί και πέρα κανείς δεν μπόρεσε να βρει δις δίχτυα ενάντια στους “ασπρόμαυρους”.

