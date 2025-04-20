Η Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη και πρόθυμη να φιλοξενήσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο 64 ομάδων το 2034, εάν η FIFA αποδεχτεί μια σχετική πρόταση για επέκταση του τουρνουά από 48 ομάδες, σύμφωνα με τον υπουργό Αθλητισμού της χώρας, πρίγκιπα Αμπντουλαζίζ μπιν Τουρκί Αλ-Φαισάλ.

Η CONMEBOL (Νότια Αμερική) πρότεινε επίσημα τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030 με 64 ομάδες, αλλά η ιδέα βρήκε αντίσταση από ορισμένες άλλες ηπειρωτικές συνομοσπονδίες.

Στο κορυφαίο τουρνουά της επόμενης χρονιάς που θα φιλοξενηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό θα συμμετέχουν 48 χώρες, από 32 που ήταν το 2022.

Ο πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Τουρκί Αλ-Φαισάλ, είπε σε μια επιλεγμένη ομάδα δημοσιογράφων στο περιθώριο του Grand Prix της Formula 1 της Σαουδικής Αραβίας στη Τζέντα, ότι η χώρα του δεν θα είχε αντίρρηση για αύξηση του αριθμού των ομάδων για το 2034.

«Είμαστε έτοιμοι, ή θα είμαστε έτοιμοι, Θεού θέλοντος. Εάν αυτή είναι μια απόφαση που θα λάβει η FIFA και πιστεύει ότι αυτή είναι μια καλή απόφαση για όλους, τότε είμαστε περισσότερο από ευτυχείς να την υλοποιήσουμε», είπε.

Επεσήμανε τις υποδομές που έχουν ήδη δημιουργηθεί για τους ισλαμιστές προσκυνητές, με τέσσερα εκατομμύρια άτομα να πηγαίνουν στη Μέκκα για την Ούμρα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού φέτος και πέντε εκατομμύρια να αναμένονται για το Χατζ.

Η FIFA ανακοίνωσε επίσημα τον Δεκέμβριο τη Σαουδική Αραβία ως διοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών του 2034, κάτι που επικρίθηκε έντονα από τις οργανώσεις για τα δικαιώματα.

Το Βασίλειο έχει επενδύσει πολλά στον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια, αλλά οι επικριτές το κατηγορούν ότι «ξεπλένει» το ιστορικό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η χώρα αρνείται τις κατηγορίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λέει ότι προστατεύει την εθνική της ασφάλεια μέσω των νόμων της.



Η υποψηφιότητα υποσχέθηκε 15 στάδια, νέα ή ανακαινισμένα, έως το 2032 και τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν με τη βοήθεια μεταναστών.

Ο Αλ-Φαισάλ είπε ότι η ασφάλεια των εργαζομένων ήταν ύψιστης προτεραιότητας και οι Σαουδάραβες διοργανωτές μιλούν τακτικά με τη FIFA και τους οικοδεσπότες και γείτονες του 2022, το Κατάρ, που φιλοξένησε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο στην περιοχή, για να μάθουν από την εμπειρία τους.

Είπε ότι ο θάνατος, που αναφέρθηκε τον περασμένο μήνα, ενός εργάτη στο εργοτάξιο του σταδίου «Aramco» στο Αλ Κομπάρ, ήρθε μετά από εκατομμύρια ώρες χωρίς προβλήματα.

«Κάθε περιστατικό το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη, κάνουμε έρευνα, βλέπουμε τι πήγε στραβά», είπε ο υπουργός. «Δυστυχώς στις κατασκευές συμβαίνουν αυτά», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι η Σαουδική Αραβία είναι μέρος της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και ο νόμος για τη μεταρρύθμιση της εργασίας του 2021 είχε καταργήσει το σύστημα «Καφάλα (kafala)» που δεσμεύει τους μετανάστες εργαζόμενους σε έναν εργοδότη και τους εμποδίζει να φύγουν χωρίς την έγκριση του εργοδότη.

Το αλκοόλ απαγορεύεται στη Σαουδική Αραβία και ο Αλ-Φαισάλ επιβεβαίωσε ότι αυτό θα ισχύει και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Ο νόμος τώρα εδώ στη Σαουδική Αραβία είναι ότι δεν υπάρχει αλκοόλ. Θα αλλάξει αυτό στο μέλλον; Δεν ξέρουμε. Αλλά δεν το βλέπω να επηρεάζει πραγματικά τα αθλητικά μας γεγονότα», είπε.

«Έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 διεθνείς διοργανώσεις μέχρι στιγμής. Είχαμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσουν αυτές τις αθλητικές εκδηλώσεις. Και όλοι είναι ευχαριστημένοι με τη φιλοξενία, την εμπειρία που έχουν. Δεν το βλέπω ως θέμα, για να είμαι ειλικρινής. Ελπίζω λοιπόν να μην είναι θέμα».

Το αλκοόλ δεν πωλούνταν στα γήπεδα του Κατάρ, αλλά η μπύρα ήταν διαθέσιμη σε καθορισμένες ζώνες φιλάθλων και σε ορισμένα ξενοδοχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

