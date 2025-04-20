ΠΑΟΚ & Σαββίδης: «Καλό Πάσχα με υγεία, αγάπη, ελπίδα και πίστη»

Τις ευχές τους για το Πάσχα έστειλαν Ιβάν Σαββίδης και ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω των social media.

«Ο Πρόεδρος, Ιβάν Σαββίδης, το ποδοσφαιρικό τμήμα, η Διοίκηση και το προσωπικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σας εύχονται Χρόνια Πολλά, Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία, αγάπη, ελπίδα, πίστη και ευτυχία για όλους εσάς και τις οικογένειές σας!», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση.

