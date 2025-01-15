Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Πρώτη μάχη με φόντο την τετράδα

Πρώτη μάχη με φόντο την τετράδα στο ΟΑΚΑ! Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται για τον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (19.30, Cosmote Sports 1, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr), αναζητώντας το προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Πρόκειται για το δεύτερο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, αφού είχε προηγηθεί το 0-0 στο ίδιο γήπεδο για το πρωτάθλημα. Στις 26 του μήνα υπάρχει το ματς στο Φάληρο για τον δεύτερο γύρο της Stoiximan Super League και στις αρχές Φλεβάρη η ρεβάνς.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από το 2-2 με τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας. Ένα αποτέλεσμα που έφερε μια σειρά έντονων αντιδράσεων από τους «πράσινους». Τόσο για την κάκιστη κατάσταση του αγωνιστικού χώρου λόγω της καταιγίδας, όσο και για τις αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας (Τσαγκαράκης, Τσέτσιλας) που αλλοίωσαν το αποτέλεσμα. Κάτι για το οποίο δικαιώθηκαν και από το βίντεο του Λανουά. Χθες, μάλιστα, έγινε γνωστό πως ο Ντραγκόφσκι τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές για την αποβολή του, μετά την κοκορομαχία με τον Μπετανκόρ και το «τριφύλλι» θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής.

Στο ΟΑΚΑ αναμένεται μπόλικος κόσμος σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι με σκοπό να στηρίξει και να σπρώξει την ομάδα του προς τη νίκη. Ο Ρουί Βιτόρια πέραν του Πολωνού πορτιέρε δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στους Γεντβάι, Ουναΐ που δεν έχουν ξεπεράσει τα ζητήματα που τους ταλαιπωρούσαν. Ασφαλώς, ο Πορτογάλος τεχνικός θα προχωρήσει σε αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα του, ενώ μοιάζει δεδομένη η επιστροφή στο αρχικό σχήμα των Μπακασέτα, Μλαντένοβιτς, μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λοντίγκιν, Λίλο, Καρακασίδης, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Ζέκα, Τετέ, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο, Ιωαννίδης, Γερεμέγεφ, Νταμπίζας.

Ο Ολυμπιακός από τη μεριά του προέρχεται από τη σπουδαία ανατροπή κόντρα στον Άρη (2-1). Ηγέτης ο Μπάμπης Κωστούλας με δύο γκολ, ενώ βοήθησε σημαντικά τόσο η είσοδος και του Χρήστου Μουζακίτη. Για ακόμη μία αγωνιστική παραμένει μόνος πρώτος στη βαθμολογία, έχοντας απόσταση τριών βαθμών από την ΑΕΚ, ενώ μεγάλωσε τη διαφορά από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ που δεν νίκησαν. Βρίσκεται σε καλό μομέντουμ και θέλει να το εκμεταλλευτεί, με σκοπό να πάρει προβάδισμα πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι με τους «πράσινους». Πρόκειται για αναμέτρηση που ταιριάζει στους «ερυθρόλευκους» με βάση τον τρόπο παιχνιδιού τους, αφού φέτος σε τρία ντέρμπι έχουν μια ισοπαλία και δύο νίκες. Οι Πειραιώτες, μάλιστα, ολοκλήρωσαν τη μεταγραφή του Μπετανκόρ και φουλάρουν για τουλάχιστον δύο ακόμη κινήσεις, παράλληλα με τις αποχωρήσεις.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει να διαχειριστεί πολλά, συνεχόμενα και απαιτητικά παιχνίδια ως το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Αντιλαμβάνεται κανείς πως ο Βάσκος τεχνικός θα προχωρήσει σε αλλαγές, αφού το πρόγραμμα δείχνει ξεκάθαρα πως χρειάζεται να γίνει ροτέισον και διαχείριση. Κάπως έτσι, θα δούμε μεταξύ άλλων να επιστρέφουν στην ενδεκάδα παίκτες όπως οι Πασχαλάκης, Ρέτσος, Κοστίνια και ενδεχομένως οι Πιρόλα, Μασούρας. Μοναδικός απόντας για λόγους αποφόρτισης ο Τζολάκης.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Αναγνωστόπουλος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κάρμο, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Στάμενιτς, Μαρτίνς, Βέλντε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Μασούρας, Κωστούλας.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Λοντίγκιν – Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς – Αράο, Μαξίμοβιτς – Πελίστρι, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς – Ιωαννίδης.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Πιρόλα – Έσε, Μουζακίτης – Τσικίνιο, Κωστούλας, Μασούρας – Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Βοηθοί: Τόμας Λίστκιεβιτς (Πολωνία), Μίχαελ Κούπσικ (Πολωνία)

Τέταρτος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδική)

VAR: Βόιτσιεκ Μικ (Πολωνία), Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

