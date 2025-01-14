Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απόλυτος ρέκορντμαν του Ολυμπιακού ο Παπανικολάου - Ξεπέρασε τον Πρίντεζη στην κορυφή με τις ευρωπαϊκές συμμετοχές

Στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τις 350 ευρωπαϊκές συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, ξεπερνώντας στην κορυφή τον Γιώργο Πρίντεζη

Παπανικολάου: Ξεπέρασε τον Πρίντεζη στην κορυφή με τις ευρωπαϊκές συμμετοχές

Ιστορική βραδιά για τον Κώστα Παπανικολάου!

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, στο αποψινό εκτός έδρας παιχνίδι των Πειραιωτώνα με αντίπαλο την Μπασκόνια για τη 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, έφτασε τις 350 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, ανεβαίνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας!

Συγκεκριμένα, ο 34χρονος φόργουορντ προσπέρασε τον θρυλικό Γιώργο Πρίντεζη που ολοκλήρωσε την καριέρα του με 349 συμμετοχές, με τον Βασίλη Σπανούλη να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με 282 ματς.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο αρχηγός μας, Κώστας Παπανικολάου, «κατέρριψε» σήμερα (14/01/25) κόντρα στην Μπασκόνια ένα ιστορικό ρεκόρ!

Έφτασε τις 350 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, τις περισσότερες που είχε ποτέ παίκτης στην Ευρωπαϊκή ιστορία του Θρύλου μας!

Ο «Παπ» άφησε πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη με (349), ενώ όπως όλα δείχνουν θα κρατήσει για πολλά χρόνια τα πρωτεία, καθώς στην 3η θέση του σχετικού πίνακα βρίσκεται ο Βασίλης Σπανούλης 282 και στην 4η ο Μίλαν Τόμιτς (214)!».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark