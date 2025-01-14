Ιστορική βραδιά για τον Κώστα Παπανικολάου!



Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, στο αποψινό εκτός έδρας παιχνίδι των Πειραιωτώνα με αντίπαλο την Μπασκόνια για τη 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, έφτασε τις 350 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, ανεβαίνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας!



Συγκεκριμένα, ο 34χρονος φόργουορντ προσπέρασε τον θρυλικό Γιώργο Πρίντεζη που ολοκλήρωσε την καριέρα του με 349 συμμετοχές, με τον Βασίλη Σπανούλη να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με 282 ματς.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:



«Ο αρχηγός μας, Κώστας Παπανικολάου, «κατέρριψε» σήμερα (14/01/25) κόντρα στην Μπασκόνια ένα ιστορικό ρεκόρ!



Έφτασε τις 350 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, τις περισσότερες που είχε ποτέ παίκτης στην Ευρωπαϊκή ιστορία του Θρύλου μας!



Ο «Παπ» άφησε πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη με (349), ενώ όπως όλα δείχνουν θα κρατήσει για πολλά χρόνια τα πρωτεία, καθώς στην 3η θέση του σχετικού πίνακα βρίσκεται ο Βασίλης Σπανούλης 282 και στην 4η ο Μίλαν Τόμιτς (214)!».

🙌🏾🎩🔝 Hats off to @K_pap16 , who today against Baskonia completed his 350th participation in the Euroleague with the OlympiacosBC jersey and became the player with the most participations in European history for our club!



Well-Deserved Captain! 🫡



💻 https://t.co/ZeKv6JQdLy… pic.twitter.com/IbZDYsYMB9 January 14, 2025

