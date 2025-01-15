Λογαριασμός
Με «τριπλό» Γιάννη, οι Μπακς έδωσαν τέλος στο σερί των Κινγκς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το 5ο φετινό triple-double (30 πόντοι, 13 ασίστ και 11 ριμπάουντ) και 50ο συνολικά, οδηγώντας τους Μπακς σε νίκη επί των Κινγκς

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει 30 πόντους, 13 ασίστ και 11 ριμπάουντ στο 50 triple-double ως παίκτης των Μπακς, οι οποίοι τα ξημερώματα επικράτησαν 130-115 των Κινγκς και έδωσαν τέλος στο σερί των επτά νικών τους.

Αυτή ήταν η πέμπτη «τριπλή» εμφάνιση του Έλληνα σούπερ σταρ για φέτος, αν και κανονικά είναι έξι στη νίκη απέναντι στους Θάντερ στο NBA Cup, οι συγκεκριμένες επιδόσεις δεν μετρούν στην επίσημη στατιστική.

Συνολικά, ο «Greek Freak» είχε 33 πόντους (14/21 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/7 βολές), 11 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 μπλοκ, 3 λάθη και 3 φάουλ σε 36:39.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ πέτυχε 24 πόντους, ο Μπρουκ Λόπες 21 και ο Έι Τζι Γκριν 16 για τα «ελάφια».

Στον αντίποδα, ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν σκόραε 28, ο ΝτεΆαρον Φοχ είχε 20 και ο Κέον Έλις 18 για το Σακραμέντο, με τον Ντομάντας Σαμπόνις να είναι «διπλός» με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ. 

Τα δωδεκάλεπτα: 47-26, 75-54, 102-82, 130-115 

Πηγή: sport-fm.gr

