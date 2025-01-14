Θρυλική απόδραση από τη Βιτόρια και νίκη-δήλωση για τον Ολυμπιακό

Δραπέτευσε από τη Βιτόρια με νίκη-δήλωση ο Ολυμπιακός!

Μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα, κατά τη διάρκεια της οποίας αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη σημαντικότατη νίκη με 102-101 στην παράταση (89-89 η κανονική διάρκεια) κόντρα στην Μπασκόνια, συνεχίζοντας μόνοι πρώτοι στην κορυφή της Ευρωλίγκας!

Το ματς:

Με Γκος, Φουρνιέ, Παπανικολάου (έφτασε τις 350 ευρωπαϊκές εμφανίσεις και έγινε ο κορυφαίος της σχετικής λίστας ξεπερνώντας τον Πρίντεζη), Βεζένκοφ, Φαλ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Έβανς και Ράιτ, ενώ ο Πάμπλο Λάσο επέλεξε τους Φόρεστ, Μπάλντγουιν, Καμπαρό, Μονέκε και Ντιοπ για την αρχική του πεντάδα, με τους τραυματίες Χάουαρντ και Σεντεκέρσκις να μένουν εκτός δωδεκάδας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει συγκεντρωμένος και αποτελεσματικός στην άμυνά του, παίρνοντας προβάδισμα με 5-3 χάρη σε διαδοχικές ασίστ του γκολ και καρφώματα του Φαλ, όμως στις επιθέσεις τους οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν ρυθμό, δίνοντας το δικαίωμα στην Μπασκόνια να περάσει μπροστά με 7-4. Ο Φουρνιέ έβαλε το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού για το 7-7, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό στην επίθεσή τους, με τον Γκος να βγάζει την τρίτη του ασίστ και με τον Βεζένκοφ να βάζει τους πρώτους πόντους του για το 7-11, πριν ο Γιάραμαζ ισοφαρίσει με τρεις βολές του. Ο Φουρνιέ με 2/2 τρίποντα έκανε το 16-17, ενώ ο Χολ διαμόρφωσε το 17-16 της πρώτης περιόδου με follow κάρφωμά του.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον ΜακΚίσικ να πετυχαίνει πέντε συνεχόμενους πόντους με τρίποντο και λέι απ για το 19-21, ενώ λίγο αργότερα ο Βιλντόσα ευστόχησε σε τρίποντο για το 22-24. Ωστόσο, η Μπασκόνια βρήκε επιθετικές λύσεις με πρωταγωνιστή της τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος έφτασε νωρίς τους 10 προσωπικούς πόντους, βάζοντας τους γηπεδούχους στο +4 (28-24), ενώ ο Γκος με βολές και ο ΜακΚίσικ μετά από καλή άμυνα και λέι απ στον αιφνιδιασμό, ισοφάρισε σε 28-28.

Ο Φουρνιέ με το τρίτο εύστοχο τρίποντό του σε ισάριθμες προσπάθειές του, έβαλε ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό (30-31), ενώ οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι και τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, η οποία βρήκε την Μπασκόνια να προηγείται με 42-40. Οι Πειραιώτες ήταν καλοί στην άμυνα πάνω στην μπάλα, αλλά επιθετικά δεν είχαν καταφέρει να βρουν ρυθμό, ενώ έχαναν κατά κράτος τη μάχη των ριμπάουντ (17-7 και με τους γηπεδούχους να έχουν πάρει 6 επιθετικά).

Ο Ολυμπιακός μπήκε «κρύος» και με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, με τον Λουβαβού-Καμπαρό να είναι «καυτός» και να βάζει 9 συνεχόμενους πόντους με καλάθι-φάουλ και δύο τρίποντα, βάζοντας την Μπασκόνια για πρώτη φορά στο +7 (51-44). Ο Βεζένκοφ έδωσε λύση με μεγάλο τρίποντο για το 51-47, αλλά ο Μονέκε απάντησε άμεσα, ενώ ο Καμπαρό συνέχισε… το βιολί του, για το +10 (54-44) υπέρ των γηπεδούχων.

Ο Γκος έδωσε την 7η ασίστ του για κάρφωμα του Φαλ και για το 57-49, αλλά ο Καμπαρό συνέχισε να πληφώνει την άμυνα του Ολυμπιακού, φτάνοντας τους 18 και διαμορφώνοντας το 59-51, ενώ λίγο αργότερα με τρίποντό του και καλάθι-φάουλ του Φόρεστ, η Μπασκόνια ξέφυγε ξανά στο +10 (65-55).

Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο και φάουλ έκανε το 69-59 για το 6/9 της Μπασκόνια έξω από τα 6,75 στην τρίτη περίοδο, ενώ ο Ολυμπιακός βρήκε αντίδραση με σερί 8-0 που ήρθε από ένα αντιαθλητικό στον Μιλουτίνοφ και μεγάλα τρίποντα από Βεζένκοφ και ΜακΚίσικ, πλησιάζοντας σε «απόσταση βολής» (69-67)!

Ο Σάμανιτς έβαλε τέλος στο σερί των «ερυθρόλευκων», αλλά ο Βεζένκοφ έφτασε τους 19 μετά από λάθος πάσα του Χολ και ο ΜακΚίσικ έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό (71-72) με μεγάλο του τρίποντο, αλλά ο Φόρεστ απάντησε με δικό του τρίποντο μετά από διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ της ομάδας του (έφτασε τα 13).

Ο Φουρνιέ ευστόχησε και εκείνος από μακριά για το 76-75, με τον Σάμανιτς να συνεχίζει να πληγώνει την άμυνα των Πειραιωτών, βάζοντας την Μπασκόνια στο +6 (81-75). Ο Φουρνιέ με νέο μεγάλο του τρίποντο μείωσε σε 81-78, με τον Καμπαρό να απαντά και με τον Σάμανιτς να κάνει ρεκόρ καριέρας (17π) για το 85-78, όμως ο Φουρνιέ το είχε πάρει προσωπικά, σκοράροντας ξανά από μακριά (6/7 τρίποντα) για το 85-83! Ο Χολ με alley-oop κάρφωμα έκανε το 87-83 και ο Φαλ μείωσε στους 2 μετά από μαγική ασίστ του Βεζένκοφ, ο ΜακΚίσικ κάρφωσε μετά από ιδανική επαναφορά του Γκος και ο Φόρεστ έκανε το 89-87 με βολές και με 33,2’’ για το τέλος, ο Φαλ ευστόχησε από κοντά για το 89-89 και ο Μονέκε αστόχησε στο τελευταίο σουτ, με το ματς να οδηγείται στην παράταση.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 42-40, 69-67, 89-89, 101-102 στην παράταση

