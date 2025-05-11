Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Ντέρμπι γοήτρου στο ΟΑΚΑ

Φινάλε με ντέρμπι «αιωνίων» στα playoffs της Stoiximan Super League.



Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται (20:00, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Cosmote Sport 1) στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής του μίνι πρωταθλήματος.

Πρόκειται για βαθμολογικά αδιάφορο παιχνίδι, αφού οι γηπεδούχοι «κλείδωσαν» από την περασμένη αγωνιστική τη 2η θέση και την παρουσία στα προκριματικά του Champions League, ενώ οι Πειραιώτες έχουν ήδη κάνει τη φιέστα τους.



Αδιάφορο ραντεβού, πάντως, δεν υπάρχει ανάμεσα σε «πράσινους» και «ερυθρόλευκους, με την εν λόγω μονομαχία να δίνει κίνητρο στις δύο πλευρές μόνο καθαρά για θέμα γοήτρου.



Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια προέρχεται από το «διπλό» (1-2) με ανατροπή επί της ΑΕΚ, με το οποίο βρέθηκε στο +4 από την 3η θέση, αφού ο ΠΑΟΚ έχασε με 4-2 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», εξασφαλίζοντας τη 2η. Επειδή η τελευταία γεύση είναι αυτή που μένει, το «τριφύλλι» θέλει να κλείσει ιδανικά τις υποχρεώσεις του για την τρέχουσα σεζόν, αλλά και να πετύχει μία νίκη απέναντι στους «ερυθρόλευκους», αφού έχει 0-3-2 σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.



«Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το πολύ καλό σερί, θέλουμε να τελειώσουμε τη σεζόν καταφέρνοντας να κερδίσουμε τον πρωταθλητή. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλουμε επίσης να αφήσουμε μια πάρα πολύ καλή τελευταία εικόνα στο φίλαθλο κόσμο που θα έρθει να μας δει», ανέφερε ο Ρουί Βιτόρια στην Cosmote TV.

Ο Ρουί Βιτόρια δεν θα έχει τον Ιωαννίδη στη διάθεσή του, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση παραμονές του αγώνα, ενώ εκτός είναι επίσης Τζούριτσιτς και Γεντβάι. Αναμενόμενα δεν μπήκαν στην αποστολή Σένκεφελντ, Φικάι και Νίκας, όπως και ο τιμωρημένος Πελίστρι. Το ματς θα αποτελέσει τελευταία παράσταση για τον Ζέκα που επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση.



Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Ζέκα, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Μάγκνουσον, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Αράο.



Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 4-0-1 έως τώρα στα playoffs, προέρχεται από το 4-2 επί του ΠΑΟΚ με το οποίο συνδύασε ιδανικά τη βραδιά φιέστας που είχε ετοιμαστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι Πειραιώτες θέλουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στη Stoiximan Super League, ασορτί με την παρουσία που είχαν στη διοργάνωση σε ολόκληρη τη σεζόν. Όπως και να δείξουν «ζεστοί» ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Betsson.



«Όλα τα παιχνίδια είναι πρόβα για τον τελικό και όλα τα παιχνίδια είναι πρόβα για το επόμενο παιχνίδι. Κάθε αγώνα που δίνεις μπορείς να τον χρησιμοποιείς για τον επόμενο και κάθε φορά προσπαθούμε να δείξουμε το ίδιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Επομένως, εμείς γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας, προπονούμαστε καθημερινά όλοι μαζί και δεν χρειαζόμαστε κάποια ιδιαίτερη στιγμή για να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε με μια συγκεκριμένη ενδεκάδα», επεσήμανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Ο πρωταθλητής Ελλάδος θα αγωνιστεί χωρίς τους Κωστούλα και Όρτα που δοκίμασαν και το Σάββατο, αλλά κρίθηκε ότι δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Παράλληλα, μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι πιθανότητές τους για συμμετοχή τους κόντρα στον ΟΦΗ, καθώς είναι χωρίς παιχνίδι στα πόδια τους από τις αρχές Απριλίου. Επιστρέφει ο Πασχαλάκης που εξέτισε και μένει να φανεί εάν ο Μεντιλίμπαρ θα του δώσει γάντια βασικού, ώστε να «ζεσταθεί» ενόψει του τελικού με τους Κρητικούς.



Η αποστολή: Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Ρέτσος, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Πάλμα, Μουζακίτης, Παπακανέλλος, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ροντινέι, Στάμενιτς, Τζολάκης, Βέλντε, Γιάρεμτσουκ, Ορτέγκα.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι - Βαγιαννίδης, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς - Σιώπης, Τσέριν - Τετέ, Ουναΐ, Λημνιός – Σφιντέρσκι

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο - Γκαρθία, Έσε - Μαρτίνς, Τσικίνιο, Βέλντε - Ελ Κααμπί



Διαιτητής: Αντρίς Τρεϊμανίς (Λιθουανία)

Βοηθοί: Αρτούρς Σακούροβς, Αλεκσέις Σπασενίκοβς (Λιθουανία)

4ος Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

VAR: Σούρεν Στορκς (Γερμανία), AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων), OAVAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.