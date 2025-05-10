Superleague: Σαρωτικός ο Βόλος, 3-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο

Πέρασε με εμφατική νίκη από την έδρα του Παναιτωλικού και αγγίζει την παραμονή ο Βόλος. Η ομάδα της Μαγνησίας έδειξε στον αγωνιστικό χώρο ότι ήθελε περισσότερο το τρίποντο, ήταν ανώτερη από τους γηπεδούχους καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και πανηγύρισαν τη δίκαιη νίκη με 3-0, χάρη στα γκολ των Σούντγκρεν (34’), Χιλ (45’+2’) και Χουάνπι (56’).

Έτσι, ο Βόλος επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα του στις Σέρρες και εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Athens Kallithea από τον Λεβαδειακό, ξεφεύγοντας στο +7 από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ για την επόμενη αγωνιστική θα φιλοξενήσει την υποβιβασμένη Λαμία, έχοντας την ευκαιρία να εξασφαλίσει την παραμονή του, σε περίπτωση νίκης.

Από την άλλη, ο Παναιτωλικός έμεινε με μόλις μία νίκη στα playouts, παραμένοντας πάντως σε απόσταση ασφαλείας (+10) από την επικίνδυνη ζώνη, πριν ταξιδέψει στη Λιβαδειά.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 5-3-1-1 ξεκίνησε τον Παναιτωλικό ο Πετράκης, μην έχοντας στη διάθεσή του Σιέλη, Ντίας και Μάιντεβατς. Ο Τσάβες ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Μπακάκη, Μλάντεν, Παντελάκη, Στάγιτς και Αποστολόπουλο πεντάδα μπροστά του και με τους Μπουζούκη, Λιάβα, Κουντούρη τριάδα στα χαφ, πίσω από Ρόα και Τεττέη.

Από την άλλη, ο Γεωργιάδης παρέταξε τους φιλοξενούμενους με 5-4-1, έχοντας εκτός αποστολής τους Κάτσικα, Σκραμπ, Μπερναντού και Κόσζτα. Ο Σιαμπάνης ξεκίνησε τερματοφύλακας, με τους Μύγα, Καλογερόπουλο, Χέρμανσον, Σούντγκρεν και Φεράρι μπροστά του. Κόμπα και Ντε Καμπς ήταν το δίδυμο στον άξονα, με τους Χιλ και Χουάνπι να έχουν ρόλο μεσοεπιθετικών, πίσω από τον πιο προωθημένο Λάμπρου.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Βόλο να μπαίνει πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και περισσότερη κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να μπορεί να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων. Στο 10’ ένα σουτ του Κόμπα κατέληξε στην αγκαλιά του Τσάβες, ενώ στο 18’ και μετά από εκτέλεση κόρνερ, μια κεφαλιά του Παντελάκη πέρασε αρκετά μακριά από την εστία του Σιαμπάνη.

Ο Βόλος κυκλοφορούσε την μπάλα με υπομονή, ενώ ο Παναιτωλικός περίμενε στο δικό του μισό του γηπέδου, προσπαθώντας να απειλήσει με αντεπιθέσεις. Στο 26’ οι φιλοξενούμενοι κυκλοφόρησαν όμορφα την μπάλα, αλλά ο Φεράρι σούταρε πολύ ψηλά άουτ από πλεονεκτική θέση και μετά από πάσα του Χιλ, ενώ ο Βόλος άνοιξε το σκορ στο 34’, με τον Σούντγκρεν να βρίσκει χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων και να νικά τον Τσάβες με πανέμορφο φαλτσαριστό πλασέ.

Στο 39’ ο Χουάνπι σούταρε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Τσάβες, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Παντελάκης επενέβη σε σουτ του Μύγα, ενώ στο 40’ ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού δεν αντέδρασε σωστά σε σέντρα του Μύγα, με τον Καλογερόπουλο να στέλνει την μπάλα άουτ με κεφαλιά.

Μάλιστα, ο Βόλος βρήκε και δεύτερο γκολ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου! Ο Φωτιάς έδωσε πέναλτι για χέρι του Παντελάκη, με τον Λάμπρου να εκτελεί στο δεξί δοκάρι του Τσάβες, αλλά με τον Χιλ να παίρνει το… ριμπάουντ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας για να κάνει το 0-2 και να δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης στην ομάδα του.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Παναιτωλικό να κάνει πιο αισθητή την παρουσία του επιθετικά, χάνοντας ευκαιρία με μια κεφαλιά του Στάγιτς στο 46’, όμως ο Βόλος ήταν εκείνος που σκόραρε ξανά στο 56’, όταν ο Χουάνπι έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια στη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων, αποφεύγοντας δύο αμυντικούς και πλασάροντας ιδανικά για το 0-3.

Ένα λεπτό αργότερα (57'), ο Τεττέη ανατράπηκε από τάκλιν του Καλογερόπουλο, με τον Φωτιά να δίνει πέναλτι, αλλά να αλλάζει την αρχική του απόφαση μετά από εισήγηση των VAR και αφού είδε τα ριπλέι, δίνοντας επιθετικό φάουλ του επιθετικού των γηπεδούχων, στο ξεκίνημα της φάσης. Τυπική διαδικασία το τελευταίο 20λεπτο του αγώνα, με τον Βόλο να χάνει δύο ακόμα ευκαιρίες με Λάμπρου (68’) και Κόμπα (74’), πριν ο Σιαμπάνη αποκρούσει με το πόδι του μια εξ επαφής κεφαλιά του Λομόνακο.

Μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, ο Παναιτωλικός προσπάθησε να βρει το γκολ της τιμής, με ένα όμορφο γυριστό του Λομόνακο να περνάει λίγο πάνω από την εστία του Σιαμπάνη, με το 0-3 να μην αλλάζει.

MVP: Ο Χουάνπι αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό του Βόλου, προσφέροντας… ένεση ποιότητας μεσοεπιθετικά στον Βόλο, ενώ κλείδωσε» και το τρίποντο για την ομάδα του με το πανέμορφο γκολ που έβαλε στο 56’, όταν διαμόρφωσε το τελικό 0-3.

Η σφυρίχτρα: Αρκετές οι δύσκολες φάσεις για τον διαιτητή της αναμέτρησης, Φωτιά. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου καταλόγισε σωστά πέναλτι για χέρι του Παντελάκη, ενώ στο 57' έδωσε πέναλτι και στον Παναιτωλικό, αλλά το πήρε πίσω αφού κλήθηκε από τους VAR να δει τα ριπλέι, δίνοντας επιθετικό φάουλ του Τεττέη στο ξεκίνημα της φάσης.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες – Μπακάκης (46’ Μαυρίας), Μλάντεν, Παντελάκης (61’ Παντελάκης), Στάγιτς, Αποστολόπουλος – Μπουζούκης (40’ Μπελεβώνης, 46’ Πέρες), Λιάβας, Κουντούρης (69’ Λομόνακο) – Ρόα – Τεττέη

Βόλος (Γεωργιάδης): Σιαμπάνης – Μύγας (86’ Ασλανίδης), Καλογερόπουλος, Χέρμανσον, Σούντγκρεν, Φεράρι (86’ Τασιούρας) – Κόμπα, Ντε Καμπς (61’ Τσοκάνης) – Χιλ (86’ Προύντζος), Χουάνπι (72’ Κόντε) – Λάμπρου

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Μέγας

VAR: Παπαδόπουλος , Φίτσας

