ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Τελικός με «αντίο» και πολλά «πρέπει»

Ντέρμπι «δικεφάλων» στην Τούμπα με φόντο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο!



Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε Κυριακή την ΑΕΚ (20:00, Νοvasports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League, θέλοντας τη νίκη που εξασφαλίζει την τρίτη θέση, αλλά και... χρόνο ενόψει του καλοκαιρινού σχεδιασμού.

Πρόκειται για την έκτη φετινή συνάντηση των δυο ομάδων, αφού πέραν των τριών προηγούμενων για το πρωτάθλημα, υπήρξαν και οι δυο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.



To ματς του πρώτου γύρου στην OPAP Arena ολοκληρώθηκε ισόπαλο (1-1), ενώ στον δεύτερο γύρο η ΑΕΚ πέρασε από την Τούμπα με σκορ 2-1. Ακολούθησαν οι δυο προημιτελικοί με την ΑΕΚ να φεύγει με την πρόκριση, μέσω της παράτασης, από τη Θεσσαλονίκη, όμως ο ΠΑΟΚ πήρε μια μικρή «εκδίκηση» φέρνοντας τούμπα το ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια και επικρατώντας 3-2.

Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ προέρχεται από ήττα 4-2 από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και παρότι έδειξε ότι επιθετικά έχει αρχίσει να λειτουργεί σωστά, αμυντικά παρουσιάστηκε ασταθής και αφελής.



Παρόλα αυτά η νίκη δεν παύει να αποτελεί μονόδρομο όχι μόνο για βαθμολογικούς, λόγους. Και αυτό γιατί απόψε στην κατάμεστη Τούμπα, ο οργανισμός του ΠΑΟΚ θα αποχαιρετίσει τον μεγάλο αρχηγό, Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο οποίος βάζει τέλος στην σπουδαία καριέρα του και θα τιμηθεί παρουσία του Φερνάντο Σάντος θα έρθει από το Αζερμπαϊτζάν για το «παιδί» του.



Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινώσει αποστολή και το τοπίο παραμένει «θολό» αναφορικά με τις απουσίες.

Και για την ΑΕΚ οι συνθήκες είναι πολύ ιδιαίτερες σε αυτό το ματς. Η Ένωση έχει καταγράψει ιστορικό, αρνητικό, ρεκόρ στα playoffs μετρώντας πέντε ήττες σε ισάριθμα ματς και είναι τέταρτη στη βαθμολογία με 53 βαθμούς. Για τον λόγο αυτό η νίκη είναι το μοναδικό αποτέλεσμα που ψάχνει απόψε στην Τούμπα, αφού είναι στο -2 από τον ΠΑΟΚ.



Πιθανό είναι και το last dance και στην «κιτρινόμαυρη» πλευρά, αφού η αποχώρηση του Ματίας Αλμέιδα είναι πολύ πιο πιθανή από ποτέ και η επόμενη ημέρα μοιάζει με «θολό» τοπίο. Στο αμιγώς αγωνιστικό, ο Αργεντινός τεχνικός υπολογίζει ξανά στον Αντονί Μαρσιάλ του οποίου η ποινή για τα όσα ακολούθησαν μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μειώθηκε. Αντιθέτως ο Αρόλντ Μουκουντί παρότι ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη δεν θα αγωνιστεί, αφού παραμένει τιμωρημένος. Επιπλέον ο Λιούμπιτσιτς παραμένει εκτός, ενώ ούτε η ΑΕΚ έχει ανακοινώσει αποστολή.





Oι επικρατέστερες ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι - Ότο, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Μεϊτέ, Καμαρά - Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον - Τόμας



ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Μπρινιόλι - Ρότα, Βίντα, Μήτογλου, Γκατσίνοβιτς - Πινέδα, Σιμάνσκι - Κοϊτά, Μάνταλος, Μαρσιάλ - Πιερό



Διαιτητής: Μπριχ (Γερμανίας),

Βοηθοί: Ατσμιούλερ (Γερμανίας), Στέγκεμαν (Γερμανίας),

4ος διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής),

VAR: Γκούντερ (Γερμανίας),

AVAR: Ζαμπάλας (Ηπείρου),

OAVAR: Πολυχρόνης (Πιερίας).

