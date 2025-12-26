Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με γρίπη Α, προς αναβολή το ματς με Μαρούσι

Νοσοκομείο θυμίζει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός τις τελευταίες ώρες!

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, οκτώ παίκτες των «πράσινων» ταλαιπωρούνται από γρίπη Α. Σε αυτούς προστίθενται άλλα τρία μέλη του σταφ οι οποίοι είναι επίσης ασθενείς!

Όλα αυτά οδηγούν ασφαλώς στην επικείμενη αναβολή του αγώνα με αντίπαλο το Μαρούσι το Σάββατο.

Φυσικά, καθημερινά θα παρακολουθείται η κατάσταση των παικτών, με ορισμένους να έχουν μάλιστα και έντονα συμπτώματα.

Αξίζει να αναφερθεί πως σε μία εβδομάδα (02/01, 21.15) υπάρχει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο OAKA για την 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

