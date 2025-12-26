Το ξέκοψε για Τετέ και Γκρέμιο ο Παναθηναϊκός! Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων από τη Βραζιλία, στα οποία μεταφέρονταν ρεπορτάζ που έλεγαν για συμφωνία του Βραζιλιάνου με την ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε, οι «πράσινοι» πήραν θέση, τονίζοντας ότι όλα όσα έχουν γραφτεί από τη χώρα του «καφέ» δεν έχουν καμία υπόσταση!

Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» αναφέρουν ότι αφενός δεν υπάρχει καμία πρόταση και αφετέρου ότι ο παίκτης δεν παραχωρείται ως δανεικός, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά και τα όσα ανέφερε ο Διονύσης Δεσύλλας, λίγο νωρίτερα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Δεν υπάρχει καμία δόση αλήθειας στα δημοσιεύματα από Βραζιλία περί δανεισμού του Τετέ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει απολύτως καμία πρόταση για τον Τετέ. Ο Τετέ είναι βασικό στέλεχος της ομάδας και δεν παραχωρείται δανεικός» ανέφερε χαρακτηριστικά το «τριφύλλι».

