Παναθηναϊκός: Bρήκε τον… διακόπτη οδηγός με τον Oλυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός δεν έπιασε υψηλά στάνταρ από το πρώτο λεπτό απέναντι στη Ζαλγκίρις, όμως είχε υπομονή, βάθος και – κυρίως – ένστικτο νικητή. Για περίπου 25-26 λεπτά η εικόνα του ήταν μέτρια, με χαμηλό τέμπο και περιορισμένη ένταση, όμως στην τελική ευθεία το παιχνίδι γύρισε απότομα. Οι «πράσινοι» κούρασαν τον αντίπαλο και όταν βρήκαν το μομέντουμ, τον τελείωσαν.

