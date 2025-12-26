«Πιθανή η αποχώρηση του Βλαχοδήμου από τη Σεβίλλη τον Ιανουάριο»

Στο μέλλον του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη αναφέρεται η ισπανική ιστοσελίδα «AS». Ο Έλληνας πορτιέρε, παρά την κακή πορεία της ομάδας της Ανδαλουσίας, είναι από τους διακριθέντες της φετινής σεζόν, ωστόσο το δημοσίευμα αναφέρει ότι είναι πιθανόν να μην «μακροημερεύσει» στο «Σάντσεθ Πιθχουάν».

Ο 31χρονος Έλληνας τερματοφύλακας, ανήκει στη Νιούκαστλ, όμως η παραμονή του στη Σεβίλλη, είναι αρκετά δύσκολη εξαιτίας και των κακών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν.

Ο Ιανουάριος λοιπόν, σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρησή του, αφού η πολύ καλή του απόδοση τη φετινή σεζόν, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων συλλόγων με αποτέλεσμα οι «καρακάξες» να εξετάζουν τη διακοπή του δανεισμού του προκειμένου να τον πουλήσουν!

Σημειώνεται ότι ο Βλαχοδήμος σε 13 συμμετοχές φέτος στη La Liga έχει κρατήσει τρεις φορές ανέπαφη την εστία του, ενώ έχει δεχθεί 19 γκολ.

⚪🔴 El portero griego comienza en enero su cuenta atrás de regreso a un Newcastle que quiere hacer caja con él a la vista de su gran nivel en Nervión https://t.co/WY4xwMRvCS — AS Fútbol (@AS_Futbol) December 26, 2025

