Παναθηναϊκός: Ο Βιτόρια είδε και αποφασίζει για την κορυφή κόντρα στην Ρέιντζερς

Το “τριφύλλι” νίκησε την Βέστερλο στο ΟΑΚΑ και έκανε μια καλή πρόβα τζενεράλε πριν την Ρέιντζερς. Οι “πράσινοι” επικράτησαν 3-1 με σκόρερ τους Τσέριν, Πελίστρι και Μπρέγκου, ενώ οι Βέλγοι μείωσαν με φάουλ του Βέσεν. Παρότι δεν ήταν πιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, ακόμα και αν προηγήθηκαν, οι παίκτες του Βιτόρια έβγαλαν καλύτερο εαυτό στο δεύτερο ώστε να εξασφαλίσουν την νίκη.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έκανε συνολικά δέκα αλλαγές. Στο 57′ πέρασαν στο ματς οι Ίνγκασον, Μαξίμοβιτς, Τετέ, Γεντβάι, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου και Σφιντέρσκι. Ενώ στο 71′ μπήκαν και οι Κώτσιρας, Μαντσίνι. Πλέον έχει κατασταλάξει στο μυαλό του για την ενδεκάδα που θα παρατάξει κόντρα στην Ρέιντζερς την ερχόμενη Τρίτη. Φυσικά ένα δίλημμα παραμένει, αυτό στην κορυφή της επίθεσης ανάμεσα σε Ιωαννίδη και Σφιντέρσκι, αφού κανένας του δεν φάνηκε ιδιαίτερα στο τελευταίο ματς με του Βέλγους.

