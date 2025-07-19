Η πιο μεγάλη ώρα για την Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών έφτασε! Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας αντιμετωπίζει το πρωί του Σαββάτου (19/07, 11:00, ΕΡΤ 1) πανίσχυρη Αυστραλία σε μια «τιτανομαχία» για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη.



Πριν από δύο ημέρες, η «γαλανόλευκη» πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και επικράτησε με το επιβλητικό 23-9 της Γαλλίας στους «16» της διοργάνωσης. Νωρίτερα, στη φάση των ομίλων μέτρησε δύο νίκες κόντρα σε Ιαπωνία (25-15) και Κροατία (7-31), ενώ, στην πρεμιέρα, είχε ηττηθεί με το οριακό 10-9 από την Ουγγαρία.

Από τη δική τους πλευρά, τα «καγκουρό» πέρασαν απευθείας στην οκτάδα του θεσμού, μετά και την εξαιρετική τους πορεία στη φάση των ομίλων και το 3/3 κόντρα σε Σιγκαπούρη (34-2), Ιταλία (19-15) και Νέα Ζηλανδία (15-6).



Στο τελευταίο ραντεβού των δύο χωρών, η Ελλάδα πανηγύρισε τη νίκη με σκορ 12-8 τον περασμένο Γενάρη στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο πιο πρόσφατο μεγάλο ραντεβού τους, η Αυστραλία ήταν εκείνη που χαμογέλασε, όταν στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, νίκησε με 9-6 την Εθνική και προκρίθηκε στους «4».



Από το 2011 που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κατέκτησε στη Σαγκάη το χρυσό μετάλλιο, μπήκε μια φορά στην τετράδα. Πέρσι, στην Ντόχα που κατέλαβε την 4η θέση και γενικά στην ιστορία της άλλη μια φορά ακόμα το έχει καταφέρει, το 2009 στη Ρώμη.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας μας, Χάρης Παυλίδης, μιλώντας για το αποψινό μεγάλο και ιστορικό παιχνίδι δήλωσε πως:



«Η Αυστραλία αυτή τη στιγμή δείχνει η καλύτερη ομάδα του τουρνουά, μαζί με την Ισπανία ίσως είναι οι πιο φορμαρισμένες ομάδες, αλλά σε ένα παιχνίδι που είναι χιαστί-νοκ άουτ, όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αν μπούμε σοβαρά και δυνατά και από την αρχή προσπαθήσουμε και είμαστε κοντά στο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο οκτάλεπτο, θα έχουμε πολλές πιθανότητες να νικήσουμε. Το θέμα είναι μην αφήσουμε και περάσει μπροστά η Αυστραλία γιατί δεν έχουμε την εμπειρία και τη ψυχική δύναμη ένα παιχνίδι που είναι τόσο σοβαρό και σημαντικό να το γυρίσουμε. Με την Ουγγαρία δείξαμε πως έχουμε δυνατότητες αλλά δεν νικήσαμε. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε μπροστά, να κρατήσουμε το σκορ, η Αυστραλία μας ταιριάζει στο τακτικό κομμάτι, δεν μας ταιριάζει αναφορικά με την εμπειρία και τη δύναμη. Είναι πολύ δυνατά κορίτσια, οι περισσότερες ήταν και στο Παρίσι που βγήκαν δεύτερες, έχουν την εμπειρία τέτοιων αγώνων, ξέρουν να διαχειριστούν καταστάσεις. Είναι όμως ένα χιαστί που μας ταιριάζει, είμαι αισιόδοξος αν παίξουμε αυτό που μπορούμε».

