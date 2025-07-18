Globo: «Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τον Ματέους Γκονσάλβες της Φλαμένγκο»

Ακόμη μία περίπτωση από τη Λατινική Αμερική φαίνεται πως εξετάζει ο Ολυμπιακός, πέρα από αυτή του Σαντίνο Αντίνο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έγκυρη «Globo Esporte», οι Πειραιώτες έχουν στη λίστα τους τον Ματέους Γκονσάλβες. Πρόκειται για 19χρονο εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα της Φλαμένγκο ενώ έχει αντιμετωπίσει την Κ19 των «ερυθρόλευκων» στο Διηπειρωτικό που είχε διεξαχθεί στο Μαρακανά.

Ο Γκονσάλβες βρισκόταν κοντά στην Κρουζέιρο του Λεονάρντο Ζαρντίμ, αλλά οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Η «Φλα» φαίνεται να ζητά ένα ποσό κοντά στα 6 εκατ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του, με το δημοσίευμα να αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος είναι στη λίστα του τμήματος σκάουτινγκ αλλά ακόμη δεν έχει υπάρξει κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού.

Με την ανδρική ομάδα έχει γράψει 52 εμφανίσεις, έχοντας σκοράρει 6 γκολ, ενώ έχει υπάρξει μία φορά διεθνής με την Κ20 της Βραζιλίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.