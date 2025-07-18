Λογαριασμός
Globo: «Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τον Ματέους Γκονσάλβες της Φλαμένγκο»

Την περίπτωση του 19χρονου εξτρέμ της Φλαμένγκο, Ματέους Γκονσάλβες, φαίνεται να παρακολουθεί ο Ολυμπιακός σύμφωνα με βραζιλιάνικο Μέσο

Γκονσάλβες

Ακόμη μία περίπτωση από τη Λατινική Αμερική φαίνεται πως εξετάζει ο Ολυμπιακός, πέρα από αυτή του Σαντίνο Αντίνο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η έγκυρη «Globo Esporte», οι Πειραιώτες έχουν στη λίστα τους τον Ματέους Γκονσάλβες. Πρόκειται για 19χρονο εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα της Φλαμένγκο ενώ έχει αντιμετωπίσει την Κ19 των «ερυθρόλευκων» στο Διηπειρωτικό που είχε διεξαχθεί στο Μαρακανά.

Ο Γκονσάλβες βρισκόταν κοντά στην Κρουζέιρο του Λεονάρντο Ζαρντίμ, αλλά οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Η «Φλα» φαίνεται να ζητά ένα ποσό κοντά στα 6 εκατ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του, με το δημοσίευμα να αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος είναι στη λίστα του τμήματος σκάουτινγκ αλλά ακόμη δεν έχει υπάρξει κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού.

Με την ανδρική ομάδα έχει γράψει 52 εμφανίσεις, έχοντας σκοράρει 6 γκολ, ενώ έχει υπάρξει μία φορά διεθνής με την Κ20 της Βραζιλίας.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
