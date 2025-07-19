Βλαχοδήμος: «Απέρριψε πρόταση της Πούμας γιατί θέλει Ευρώπη»

Παρέλαση... μνηστήρων για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο!



Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας, δεν επιθυμεί την παραμονή του στη Νιούκαστλ, αφού οι «καρακάξες» δείχνουν να μην τον υπολογίζουν και έτσι οι πρώτες προτάσεις φαίνεται ότι έχουν έρθει.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσο Ρομάνο, η Πούμας από το Μεξικό, χτύπησε την πόρτα του έμπειρου πορτιέρε, αλλά έλαβε αρνητική απάντηση από τον Βλαχοδήμο, ο οποίος τόσο λόγω της οικογένειάς του, όσο και λόγο των φιλοδοξιών του, επιθυμεί να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ευρώπη.



Όμως το ενδιαφέρον δεν σταματά εκεί, αφού ο Ρομάνο πρόσθεσε, ότι η Βιγιαρεάλ, η οποία βρίσκεται στην αναζήτηση τερματοφύλακα, έχει τον Βλαχοδήμο στα υπόψιν και δεν αποκλείεται να υπάρξει κρούση σύντομα.

🚨🇬🇷 Newcastle GK Odysseas Vlachodimos rejected a prospect move to Pumas. Ambitions and family keep him in Europe.



Villarreal are amongst teams checking his situation. pic.twitter.com/N7QJiWo9yF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2025

