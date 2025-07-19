Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Απέρριψε πρόταση της Πούμας ο Βλαχοδήμος γιατί θέλει Ευρώπη - Τον παρακολουθεί και η Βιγιαρεάλ»

Ο Βλαχοδήμος δεν επιθυμεί παραμονή στη Νιούκαστλ, αφού οι «καρακάξες» δείχνουν να μην τον υπολογίζουν και έτσι οι πρώτες προτάσεις φαίνεται ότι έχουν έρθει.

Βλαχοδήμος: «Απέρριψε πρόταση της Πούμας γιατί θέλει Ευρώπη»

Παρέλαση... μνηστήρων για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο!

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας, δεν επιθυμεί την παραμονή του στη Νιούκαστλ, αφού οι «καρακάξες» δείχνουν να μην τον υπολογίζουν και έτσι οι πρώτες προτάσεις φαίνεται ότι έχουν έρθει.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσο Ρομάνο, η Πούμας από το Μεξικό, χτύπησε την πόρτα του έμπειρου πορτιέρε, αλλά έλαβε αρνητική απάντηση από τον Βλαχοδήμο, ο οποίος τόσο λόγω της οικογένειάς του, όσο και λόγο των φιλοδοξιών του, επιθυμεί να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ευρώπη.

Όμως το ενδιαφέρον δεν σταματά εκεί, αφού ο Ρομάνο πρόσθεσε, ότι η Βιγιαρεάλ, η οποία βρίσκεται στην αναζήτηση τερματοφύλακα, έχει τον Βλαχοδήμο στα υπόψιν και δεν αποκλείεται να υπάρξει κρούση σύντομα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark