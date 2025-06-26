Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ο Τσιριβέγια «δείχνει» το νέο σύστημα του Βιτόρια

Ο Ρούι Βιτόρια έχει μια κρυφή συνταγή που δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει την πρώτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό

Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια κίνηση που προσδίδει την απαραίτητη εμπειρία και σιγουριά που δίνει ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ρουί Βιτόρια ήθελε να έχει τουλάχιστον τρεις νέους παίκτες πριν την αναχώρηση. Έτσι, μετά τους Κυριακόπουλο και Τουμπά, επόμενη κίνηση είναι ο Τσιριβέγια. Το Paopantou θα ταξιδέψει με την αποστολή του Παναθηναϊκού και θα σας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ.

