Παναθηναϊκός: Ο Τσιριβέγια «δείχνει» το νέο σύστημα του Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια κίνηση που προσδίδει την απαραίτητη εμπειρία και σιγουριά που δίνει ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ρουί Βιτόρια ήθελε να έχει τουλάχιστον τρεις νέους παίκτες πριν την αναχώρηση. Έτσι, μετά τους Κυριακόπουλο και Τουμπά, επόμενη κίνηση είναι ο Τσιριβέγια. Το Paopantou θα ταξιδέψει με την αποστολή του Παναθηναϊκού και θα σας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ.

