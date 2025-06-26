Οι Μάβερικς γύρισαν σελίδα με εκκωφαντικό τρόπο στο φετινό NBA Draft, επιλέγοντας στο Νο1 τον 18χρονο Κούπερ Φλαγκ, το next big thing του αμερικανικού μπάσκετ.

Ο φόργουορντ του Duke ήταν το απόλυτο φαβορί για την κορυφή και πλέον καλείται να γεμίσει τα παπούτσια του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος αποχώρησε για τους Λέικερς πριν λίγους μήνες.

Ο Φλαγκ πραγματοποίησε εκπληκτική σεζόν στο NCAA, με 19.2 πόντους και 7.5 ριμπάουντ μέσο όρο, οδηγώντας το Duke μέχρι το Final Four. Η επιλογή του στο Νο1 αποτέλεσε αφορμή για πανηγυρισμούς στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μέιν, με τον ίδιο να δηλώνει: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα μάθω δίπλα σε παίκτες Hall of Fame όπως ο Ίρβινγκ».

Με το Νο32 στη φανέλα, ο νεαρός σταρ θα πλαισιώσει τους Κάιρι Ίρβινγκ και Ντέρεκ Λάιβλι Β’, σε μια νέα εποχή για τους Μάβερικς, οι οποίοι ποντάρουν στον Φλαγκ για να εξελιχθεί στον ηγέτη του μέλλοντος.

Ο Φλαγκ έγινε ο πέμπτος παίκτης του Duke που επιλέγεται στο Νο1 τα τελευταία 25 χρόνια, ακολουθώντας τους Μπραντ, Ίρβινγκ, Ζάιον και Μπανκέρο.

Την πρώτη δεκάδα του Draft συμπλήρωσαν οι Χάρπερ (Σπερς), Ένττζεκομπ (76ερς), Κνούεπελ (Χόρνετς), Μαλουάχ (Ρόκετς), Μάρεϊ-Μπόιλς (Ράπτορς), ενώ στη θέση 15 οι πρωταθλητές Θάντερ επέλεξαν τον Τόμας Σόρμπερ.

