Τις κινήσεις του ενόψει της νέας σεζόν συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» ντύνει στα πράσινα τον Γιάννη Κουζέλογλου, ο οποίος αποχωρεί από την ΑΕΚ μετά από μία διετία.

Η περίπτωση του 30χρονου φόργουορντ είχε απασχολήσει και παλιότερα τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπό του έναν παίκτη που μπορεί να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο της ομάδας και να βοηθήσει ως μία συμπληρωματική λύση στο πρωτάθλημα, και φυσικά στις προπονήσεις.

Κάπως έτσι, μετά τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο Παναθηναϊκός θα προσθέσει ακόμη έναν «ντόπιο» παίκτη στο ρόστερ του, προσπαθώντας να ενισχύσει τον ελληνικό του κορμό. Με τον Κουζέλογλου ο «επτάστερος» φτάνει τους έξι Έλληνες, καθώς έχει επίσης τους Σλούκα, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Μήτογλου, Σαμοντούροβ.

Ο Κουζέλογλου, μάλιστα, είναι πολύ έμπειρος από το εγχώριο πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί σε Απόλλωνα Πάτρας, Λαύριο, Ηρακλή και ΑΕΚ, αλλά και σε Παρτίζαν, Μπούργος και Ορτέζ στο εξωτερικό. Παράλληλα, είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα και έχει σταθερή παρουσία στα «παράθυρα» των προκριματικών.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Κουζέλογλου μέτρησε 4,6 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο Stoiximan GBL, καθώς και 3,2 πόντους μαζί με 2,4 ριμπάουντ στο BCL, όπου η ΑΕΚ έφτασε μέχρι το Final Four.

