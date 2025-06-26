Ο Βασίλιε Μίτσιτς παραμένει, τουλάχιστον για την ώρα, στο NBA, μετά από μία ανατροπή στην υπόθεση του συμβολαίου του. Οι Σανς ενεργοποίησαν την οψιόν της τρίτης σεζόν του Σέρβου γκαρντ, διατηρώντας τον στο ρόστερ μέχρι να τον στείλουν ξανά στους Χόρνετς, από όπου τον είχαν αποκτήσει τον Φεβρουάριο.

Αρχικά, υπήρχαν πληροφορίες ότι οι Σανς θα αποδεσμεύσουν τόσο τον Μίτσιτς όσο και τον Κόντι Μάρτιν, με στόχο να μειώσουν το μισθολόγιό τους, ειδικά μετά την αποχώρηση του Κέβιν Ντουράντ. Ωστόσο, η απόφαση άλλαξε λίγες μέρες πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας (29/6), με τον οργανισμό του Φοίνιξ να ενεργοποιεί κανονικά το συμβόλαιο του 31χρονου, ύψους 8.109.150 δολαρίων για τη σεζόν 2025/26.

Η παραμονή του Μίτσιτς στο NBA επιβεβαιώθηκε όταν οι Σανς ολοκλήρωσαν ανταλλαγή με τους Χόρνετς, αποκτώντας τον σέντερ Μαρκ Γουίλιαμς ως αντάλλαγμα. Πλέον, η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Χόρνετς, οι οποίοι είτε θα τον κρατήσουν, είτε θα εξετάσουν νέες ανταλλαγές ή αποδέσμευσή του με αποζημίωση.

Ο Μίτσιτς μετρά ήδη 101 συμμετοχές στο NBA με τους Θάντερ, Χόρνετς και Σανς, με μέσους όρους 6.8 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ σε 19.4 λεπτά συμμετοχής.

Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει τα δεδομένα για τις ευρωπαϊκές ομάδες που τον είχαν στο στόχαστρο – κυρίως από την Ελλάδα και την Τουρκία. Προς το παρόν, θα πρέπει να περιμένουν την επόμενη κίνηση των Χόρνετς, χωρίς εγγυήσεις για άμεση διαθεσιμότητά του.

Ο Σέρβος βρίσκεται στην Ελλάδα από την Τετάρτη (25/6) για διακοπές, με πηγές κοντά στον ίδιο να διαψεύδουν κάθε σενάριο επαφής με ελληνικούς συλλόγους.

