Παναθηναϊκός: Ο προπονητής της Σπόρτινγκ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για Ιωαννίδη

Το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη επανήλθε σήμερα το πρί στον… αφρό για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τα ρεπορτάζ των Πορτογάλων. Λίγες ώρες αργότερα ήρθε η τοποθέτηση του Ρουί Μπόρζες να επιβεβαιώσει τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Για τα σενάρια για Ιωαννίδη, Γερεμάι και Ζότα Σίλβα: «Δεν έχω μιλήσει για τη μεταγραφική αγορά. Στο τέλος μπορούμε να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε. Είναι τρεις παίκτες που έχουν εντοπιστεί. Ο Ιωαννίδης έχει εντοπιστεί εδώ και καιρό. Ο Γερεμάι έχει τεράστιο ταλέντο. Ο Ζότα είναι κάποιος με τον οποίο έχω ήδη συνεργαστεί. Είναι φυσιολογικό να γίνεται λόγος. Αλλά η καλύτερη στιγμή για να μιλήσουμε γι’ αυτό είναι όταν κλείσει η μεταγραφική περίοδος».

Σε ερώτηση για το αν θα καλυφθεί με τον Ιωαννίδη η διαφαινόμενη απώλεια του Χάρντερ: «Μιλάμε για τη Σπόρτινγκ, έχει τμήματα πολύ ικανά, πάντα προετοιμασμένα για τις απαιτήσεις του συλλόγου. Είμαστε καλυμμένοι για οποιαδήποτε αποχώρηση, πρέπει να είμαστε. κάναμε μια εξαιρετική σεζόν, είναι φυσιολογικό να αναζητούν παίκτες της Σπόρτινγκ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τις απαιτήσεις της Σπόρτινγκ. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πληρωθεί η ρήτρα αποδέσμευσης και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι να προβλέψουμε τις εξελίξεις».

