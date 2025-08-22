Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις 21:20 στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Σάντσες

Ο Ρενάτο Σάντσες θα προσγειωθεί στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, στις 9:20 μ.μ.

Ρενάτο Σάντσες

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό

Κι αυτό γιατί, όπως έγινε γνωστό, ο Πορτογάλος χαφ αναμένεται να έρθει στην χώρα μας σήμερα (22/08) στις 21:20, μέσω αεροπορικής πτήσης η οποία θα «προσγειωθεί» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στην συνέχεια, ο Σάντσες θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις από το επιτελείο του «τριφυλλιού», προκειμένου, αν όλα εξελιχθούν καλά, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να επισημοποιηθεί έτσι ο μονοετής δανεισμός του από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Θυμίζουμε ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές ήρθαν σε συμφωνία νωρίς μέσα στην ημέρα, όπως ανέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 το πρωί ο Διονύσης Δεσύλλας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark