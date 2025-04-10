Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κέντρικ Ναν για άλλα τρία χρόνια χωρίς NBA out.

«Ο Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό AKTOR έως το 2028. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αθλητή Κέντρικ Ναν έως το καλοκαίρι του 2028», αναφέρει η πράσινη ΚΑΕ στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Μία ανακοίνωση με μία μεγάλη δόση ανάμνησης από το ένδοξο παρελθόν, όταν επί εποχής Παύλου και Θανάση Γιαννακόπουλου, αυτές ακολουθούσαν ένα λιτό ύφος με τη χαρακτηριστική λέξη «αθλητή» να προηγείται του ονόματος του παίκτη.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ώρες ο Κέντρικ Ναν είχε ανεβάσει ένα story στα social media από το γραφείο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το οποίο, ουσιαστικά, αποτελούσε προαναγγελία της σημερινής συνάντησης, στην οποία έπεσαν και οι υπογραφές στο συμβόλαιο, το οποίο είχε συμφωνηθεί προ ολίγων ημερών.

Ακολούθησε η ανάρτηση του μάνατζερ του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος γνωστοποιούσε την υπογραφή του συμβολαίου του Ναν με τους «πράσινους», ενώ προετοίμαζε τους οπαδούς του «τριφυλλιού» για ακόμη περισσότερη μαγεία.

Χθες είχε προηγηθεί ένα story από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο οποίο ο ίδιος έκανε γνωστό την ανανέωση του συμβολαίου με τον Κέντρικ Ναν για τρία χρόνια, αλλά και με τον Τσέντι Όσμαν για άλλα δύο χρόνια.

