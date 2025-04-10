Μετά την ανάρτηση του από το γραφείο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Κέντρικ Ναν γνωστοποίησε και το αποτέλεσμα της επίσκεψης του. Την υπογραφή του νέου του συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό AKTOR διάρκειας τριών ετών, χωρίς NBA out.

O μάνατζερ του Αμερικανού άσου, Σιντ Γκαλιγιάσεβιτς, έκανε ένα story, το οποίο το ανέβασε με την σειρά του και ο Ναν, με την ολοκλήρωση του deal.

Μάλιστα, ο ατζέντης του Κέντρικ Ναν δεν έμεινε εκεί αλλά έκανε και ένα σχόλιο απευθυνόμενος στους οπαδούς του τριφυλλιού.

«Έι, οπαδοί του Παναθηναϊκού, προετοιμαστείτε για ακόμη περισσότερη μαγεία. Είμαι υπερήφανος να σας κάνω γνωστή μια θαυμάσια είδηση.

Ο Κέντρικ Ναν και επίσημα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό για άλλα τρία χρόνια.

Η σκληρή του δουλειά, ο επαγγελματισμός του και η συνεπής αριστεία του στο παρκέ συνεχίζουν να θέτουν τα … στανταρντ. Ο επόμενο κεφάλαιο ξεκινά τώρα, πιο δυνατό, πιο έξυπνο και περισσότερο αποφασιστικό από ποτέ άλλοτε», έγραψε.

