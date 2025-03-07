Μήνυμα παραμονής του Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο; Πιθανότατα.

Πώς αλλιώς να ερμηνεύσει κανείς το story του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, ο οποίος, λίγη ώρα μόλις μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ανέβασε story με μια παλιά φωτογραφία του με τον Αμερικανό γκαρντ, εμπλουτισμένο με το «δεν θα πας πουθενά» της Πέγκυς Ζήνα.

