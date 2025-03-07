Λογαριασμός
Ανέβασε story με Κέντρικ Ναν και «δεν θα πας πουθενά» ο Γιαννακόπουλος

Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της πράσινης ΚΑΕ για την παραμονή του Αμερικανού γκαρντ - Το story στα social media

Γιαννακόπουλος και Ναν

Μήνυμα παραμονής του Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο; Πιθανότατα.

Πώς αλλιώς να ερμηνεύσει κανείς το story του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, ο οποίος, λίγη ώρα μόλις μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ανέβασε story με μια παλιά φωτογραφία του με τον Αμερικανό γκαρντ, εμπλουτισμένο με το «δεν θα πας πουθενά» της Πέγκυς Ζήνα.

Γιαννακόπουλος

