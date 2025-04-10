Λογαριασμός
«Ξέρετε γιατί είμαι εδώ»: Στο σπίτι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο Κέντρικ Ναν για να υπογράψει

Ο Κέντρικ Ναν ανέβασε story από το σπίτι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, όπου βρίσκεται, φυσικά, προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό

Ο Κέντρικ Ναν βρίσκεται αυτή την ώρα στο γραφείο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ανέβασε σε story στο Instagram μια φωτογραφία, που δείχνει τον χώρο και γράφει: «Ξέρετε γιατί είμαι εδώ».

Θυμίζουμε ότι ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ ανακοίνωσε τις ανανεώσεις των Κέντρικ Ναν και Τσεντί Οσμάν με τις επίσημες ανακοινώσεις να απομένουν, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία.

Δείτε την ανάρτηση του Ναν:

Πηγή: sport-fm.gr

