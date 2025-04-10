Λογαριασμός
Και στιλάτος και μπαλαδόρος: Απίθανο κοντρόλ του viral προπονητή με… ροζ κοστούμι και σκαρπίνι (Βίντεο)

Γοήτευσε και την… μπάλα - Μ’ ένα μαγικό κοντρόλ (βγαλμένο από την εποχή που έκανε καριέρα ως ποδοσφαιριστής) την κόλλησε υποδειγματικά στο… σκαρπίνι

Segundo Castillo

Ενδυματολογικά έχει μετατραπεί ήδη σε ίνδαλμα. Η εικόνα του να δίνει οδηγίες με λευκό σμόκιν (που παρέπεμπε περισσότερο σε μετρ παρά σε προπονητή) έκανε τον γύρο του κόσμου.

Στο παιχνίδι λοιπόν του Copa Libertadores με τη Ρίβερ Πλέιτ ο πιο… κονιόρδος προπονητής του κόσμου «ξαναχτύπησε»: Όχι μόνο με τη στιλιστική του επιλογή, αλλά και με επίδειξη υψηλής τεχνικής.
 

Διότι είχε ήδη ξεχωρίσει με το ροζ κοστούμι που επέλεξε αυτή τη φορά. Όταν όμως η μπάλα έφτασε στον πάγκο της Κορίνθιανς έπειτα από ένα βολέ του τερματοφύλακα, κατάφερε να τη γοητεύσει κι αυτή:

Μ’ ένα μαγικό κοντρόλ (βγαλμένο από την εποχή που έκανε καριέρα ως ποδοσφαιριστής) που την κόλλησε υποδειγματικά στο… σκαρπίνι.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: προπονητής ποδόσφαιρο
