Ενδυματολογικά έχει μετατραπεί ήδη σε ίνδαλμα. Η εικόνα του να δίνει οδηγίες με λευκό σμόκιν (που παρέπεμπε περισσότερο σε μετρ παρά σε προπονητή) έκανε τον γύρο του κόσμου.

Στο παιχνίδι λοιπόν του Copa Libertadores με τη Ρίβερ Πλέιτ ο πιο… κονιόρδος προπονητής του κόσμου «ξαναχτύπησε»: Όχι μόνο με τη στιλιστική του επιλογή, αλλά και με επίδειξη υψηλής τεχνικής.



¿Reventaron la pelota hacia la zona técnica? Tranquilos, que ahí está Sir Second Castle. Qué clase de control. Simplemente el DT más elegante de la historia 🎩😮‍💨 pic.twitter.com/RDZTqf0LCT — Invictos (@InvictosSomos) April 9, 2025

Διότι είχε ήδη ξεχωρίσει με το ροζ κοστούμι που επέλεξε αυτή τη φορά. Όταν όμως η μπάλα έφτασε στον πάγκο της Κορίνθιανς έπειτα από ένα βολέ του τερματοφύλακα, κατάφερε να τη γοητεύσει κι αυτή:

Μ’ ένα μαγικό κοντρόλ (βγαλμένο από την εποχή που έκανε καριέρα ως ποδοσφαιριστής) που την κόλλησε υποδειγματικά στο… σκαρπίνι.

