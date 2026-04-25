Περίπατος για τον Παναθηναϊκό AKTOR και τώρα τα... σπουδαία. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε με σκορ 97-76 τη Μύκονο Betsson στο «Telekom Center Athens» για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Πλέον, οι «πράσινοι» στρέφονται στα playoffs της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια, αρχής γενομένης από το ματς της ερχόμενης Τρίτης (28/04, 21:45) στην Ισπανία. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR με τη Μύκονο Betsson θα έρθουν αντιμέτωποι στον πρώτο γύρο των playoffs.

Aγωνιστικά, ο Αταμάν μοίρασε τον χρόνο, δίνοντας λεπτά σε παίκτες που δεν έχουν μεγάλο ρόλο στη Euroleague, όπως ο Μάριους Γκριγκόνις, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Ντίνος Μήτογλου, ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που επέστρεψε μετά από καιρό στην ενεργό δράση. Ο Παναθηναϊκός δεν ζορίστηκε, χτίζοντας διψήφια διαφορά από το δεύτερο δεκάλεπτο.

Κορυφαίος των πληθωρικών νικητών ήταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 16 πόντους είχε ο Ντίνος Μήτογλου, 10 μαζί με 5 ριμπάουντ ο Ματίας Λεσόρ και 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ ο Μάριους Γκριγκόνις. Για τη Μύκονο, που έχασε με τραυματισμό τον Ταϊρί Άπλμπι, ξεχώρισε με 20 πόντους ο Καλίντ Μουρ.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλάθι του Γκριγκόνις (2-0), ενώ ο Σκουλίδας ευστόχησε σε τρίποντο για το 2-3. Ο Κάναντι πήγε στο λέι απ και σκόραρε (2-5), με τον Γκραντ να βάζει φλόουτερ για το 4-5. Ο Γκριγκόνις με τρίποντο και ο Λεσόρ με κάρφωμα ανέβασαν τη διαφορά (11-7), με τον Άπλμπι να απαντάει αμέσως για το 11-10. Ο Γάλλος σέντερ κάρφωσε στο τρανζίσιον μετά από δικό του κλέψιμο (13-10), πριν ο Ναν βάλει τυχερό τρίποντο για το 16-10. Ο Γκριγκόνις συνέχισε το καλό του ξεκίνημα στο ματς (19-12), με τον Σαμοντούροφ να επιστρέφει με καλάθι για το 21-12. Τα τρίποντα Κάναντι και Γερομιχαλού έφεραν πιο κοντά τη Μύκονο (21-18), όμως οι Σορτς και Μήτογλου έγραψαν το 25-18 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με ωραία κίνηση του Καββαδά (25-20), με τον Χέιζ-Ντέιβις να απαντά αμέσως για το 27-20. Ο Ρογκαβόπουλος έκανε διψήφια τη διαφορά (30-20), με τον Γερομιχαλό να δίνει συνεχόμενες λύσεις στους φιλοξενούμενους για το 32-25. Κάναντι και Μάντζαρης έφεραν σε απόσταση βολής τη Μύκονο (34-31), με τον Ρογκαβόπουλο να γράφει το 36-31 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι. Ο Λεσόρ ευστόχησε σε δύο βολές (38-31), με τον Χέιζ-Ντέιβις να σκοράρει μετά από κλέψιμο για το 40-31. Ο Μήτογλου έκανε ξανά διψήφια τη διαφορά (43-31), με τον Τολιόπουλο να βάζει συνεχόμενους πόντους για το 48-35. Ο Μήτογλου έγραψε το 50-35 του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις (53-35), με τον Μουρ να μειώνει από μέση απόσταση για το 53-37. Ο τελευταίος έδωσε συνεχόμενες λύσεις στους φιλοξενούμενους (55-41), με τον Μήτογλου να απαντά με τρίποντο για το 58-41. Ο Μουρ συνέχισε το καλό του διάστημα (58-43), με τον Γκραντ να ευστοχεί από την κορυφή για το 61-43. Ο Σκουλίδας βρήκε στόχο με τρίποντο (61-46), με τον Καββαδά να φέρνει πιο κοντά τους φιλοξενούμενους (62-50). Ο Σορτς έδωσε λύση με γκολ φάουλ (65-50), πριν ο Ρογκαβόπουλος βάλει φόλοου για το 67-50. Ο Μουρ απάντησε από πλευράς Μυκόνου με τρίποντο (67-53), με τον Λεσόρ να πηγαίνει στη γραμμή για το 69-53.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ρογκαβόπουλος και ο Μουρ αντάλλαξαν καλάθια για το 71-55. Ο Καλαϊτζάκης ανέβασε τη διαφορά στο τρανζίσιον (73-55), πριν γράψει το πρώτο +20 του αγώνα με δύο εύστοχες βολές (75-55). Ο Μουρ κατέβασε αμέσως τη διαφορά (75-57), όμως οι Ρογκαβόπουλος με τρίποντο και Σαμοντούροφ με γκολ φάουλ έγραψαν το 81-59. Ο πρώτος συνέχισε να «πυροβολεί» από μακριά (86-63), με τους Κινγκ, Ερμείδη και Μουρ να ρίχνουν τη διαφορά για τους φιλοξενούμενους (88-73). Το ματς ολοκληρώθηκε τελικά με σκορ 97-76 υπέρ του κυρίαρχου Παναθηναϊκού.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 50-35, 69-53, 97-76

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.