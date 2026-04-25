Τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/04) οι Χιούστον Ρόκετς έχασαν μέσα από τα χέρια τους το Game 3 των playoffs κόντρα στους Λέικερς, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 112-108 στην παράταση, βλέποντας πλέον τους «λιμνανθρώπους» να βρίσκονται μια... ανάσα από την πρόκριση μετά και το 3-0 στη σειρά.

Οι τρεις αυτές ήττες σε συνδυασμό με την κάκιστη αγωνιστική εικόνα των «ρουκετών» τόσο στη φετινή, όσο και στην περσινή postseason, έχουν δημιουργήσει... τριγμούς στο εσωτερικό του οργανισμού.

Το γεγονός πως δεν έχει καταφέρει να βρει τη φόρμουλα να ενώσει τα κομμάτια του «παζλ» και να βρει τις ισορροπίες μέσα στο ρόστερ, έχουν φέρει «σύννεφα» πάνω από το μέλλον του Ίμε Ουντόκα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Μάλιστα, αρκετά αμερικανικά Μέσα που ασχολούνται με τα των Ρόκετς, αναφέρουν πως στο στόχαστρο βρίσκεται και ο Άλπερεν Σενγκούν, με τον Τούρκο σέντερ να είναι πιθανό να παραχωρηθεί μέσω ανταλλαγής το προσεχές καλοκαίρι.

