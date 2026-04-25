Το 1954 ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Δόξα Δράμας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ήταν η πρώτη φορά που ομάδα εκτός των Αθηνών, Πειραιά ή Θεσσαλονίκης παραβρέθηκε στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Από τότε, άλλες έξι ομάδες κατάφεραν να επαναλάβουν το κατόρθωμα των «αετών», που κρατάνε πάντως το απίθανο ρεκόρ της συμμετοχής σε τρεις τελικούς μέσα σε έξι χρόνια, τη δεκαετία του '50. Πέραν των τριών συμμετοχών της Δόξας, έχουμε τις τέσσερις συμμετοχές της ΑΕΛ (με δύο κατακτήσεις), τις τρεις (μαζί με τη φετινή) του ΟΦΗ (μία κατάκτηση), τη μία του Πιερικού, τη μία της Καστοριάς (η πρώτη επαρχιακή που το κατέκτησε), τη μία του Αστέρα Τρίπολης και τη μία της Ξάνθης. Με λίγα λόγια, μόνο τρεις επαρχιακές ομάδες έχουν κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας και συνολικά επτά έχουν φτάσει στον τελικό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΑΕΚ δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ επαρχιακή ομάδα σε τελικό. Ο Ολυμπιακός έχει το ρεκόρ με οκτώ τελικούς και ισάριθμες κατακτήσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει μόνο με την ΑΕΛ (δύο κατακτήσεις, μία απώλεια), ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής έχουν υποστεί βαριές ήττες από την ΑΕΛ και την Καστοριά αντίστοιχα. Ποτέ δεν έχουν φτάσει σε τελικό δύο επαρχιακές ομάδες.

Συνολικά, σε 14 τελικούς με ομάδα της περιφέρειας, η κούπα πήγε στην επαρχία τέσσερις φορές, το 1980, το 1985, το 1987 και το 2007.

Αναλυτικά η λίστα:

1954: Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 2-0 (Λεωφόρος)

1958: Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 5-1 (Καραϊσκάκης)

1959: Ολυμπιακός - Δόξα Δράμας 2-1 (Λεωφόρος)

1963: Ολυμπιακός - Πιερικός 3-0 (Λεωφόρος)

1980: Καστοριά - Ηρακλής 5-2 (Νέα Φιλαδέλφεια)

1982: Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-0 (Νέα Φιλαδέλφεια)

1984: Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 2-0 (ΟΑΚΑ)

1985: ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 4-1 (ΟΑΚΑ)

1987: ΟΦΗ - Ηρακλής 1-1, 3-1 στα πέναλτι (ΟΑΚΑ)

1990: Ολυμπιακός - ΟΦΗ 4-2 (ΟΑΚΑ)

2007: ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-1 (Πανθεσσαλικό)

2013: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 1-1, 3-1 στην παράταση (ΟΑΚΑ)

2015: Ολυμπιακός - Skoda Ξάνθη 3-1 (ΟΑΚΑ)

2025: Ολυμπιακός - ΟΦΗ 2-0 (ΟΑΚΑ)



Πηγή: skai.gr

