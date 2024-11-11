Προπονήθηκε και παίζει με τη Μακάμπι ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, ταλαιπωρήθηκε από μια κάκωση στον ώμο την οποία και αποκόμισε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και που του στέρησε την παρουσία τού στην κυριακάτικη αναμέτρηση της Stoiximan GBL με αντίπαλο το Περιστέρι στο ΟΑΚΑ.

Ωστόσο, ο 34χρονος γκαρντ του «επτάστερου», έλαβε μέρος στην προπόνηση της ομάδας ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (12/11, 21:15) κόντρα στην «ομάδα του λαού» για την 9η αγωνιστική της Euroleague και όλα δείχνουν ότι θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Εργκίν Αταμάν.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια των δηλώσεών τού, ο Τούρκος τεχνικός, αναφορικά με το ιατρικό δελτίο της ομάδας ανέφερε: «Γνωρίζετε πως ο Γκριγκόνις και ο Αντετοκούνμπο δεν θα είναι στο ρόστερ, χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Όμως, ο Σλούκας προπονήθηκε με την ομάδα. Νομίζω πως κατά 90% θα είναι στο παρκέ και θα αγωνιστεί αύριο».

