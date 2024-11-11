Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός - Μπάσκετ: Προπονήθηκε ο Σλούκας - «Σφίγγει» τα δόντια και παίζει με Μακάμπι

Παρά την κάκωση που τον ταλαιπώρησε και του στέρησε την παρουσία του στο ματς με το Περιστέρι, ο Κώστας Σλούκας «σφίγγει» τα δόντια και παίζει στο ματς του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι (12/11, 21:15)

Κώστας Σλούκας

Προπονήθηκε και παίζει με τη Μακάμπι ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, ταλαιπωρήθηκε από μια κάκωση στον ώμο την οποία και αποκόμισε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και που του στέρησε την παρουσία τού στην κυριακάτικη αναμέτρηση της Stoiximan GBL με αντίπαλο το Περιστέρι στο ΟΑΚΑ.

Ωστόσο, ο 34χρονος γκαρντ του «επτάστερου», έλαβε μέρος στην προπόνηση της ομάδας ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (12/11, 21:15) κόντρα στην «ομάδα του λαού» για την 9η αγωνιστική της Euroleague και όλα δείχνουν ότι θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Εργκίν Αταμάν.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια των δηλώσεών τού, ο Τούρκος τεχνικός, αναφορικά με το ιατρικό δελτίο της ομάδας ανέφερε: «Γνωρίζετε πως ο Γκριγκόνις και ο Αντετοκούνμπο δεν θα είναι στο ρόστερ, χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Όμως, ο Σλούκας προπονήθηκε με την ομάδα. Νομίζω πως κατά 90% θα είναι στο παρκέ και θα αγωνιστεί αύριο».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark