Ο 41ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας μαγνήτισε τα βλέμματα του πλανήτη για ακόμα μια χρονιά – Δυναμική η παρουσία του ΟΠΑΠ ως Μεγάλου Χορηγού της διοργάνωσης για 14η χρονιά

Χιλιάδες δρομείς όλων των ηλικιών, από 152 χώρες του πλανήτη, κατέκλυσαν για ακόμα μια χρονιά τους δρόμους της Αθήνας, στο πλαίσιο του 41ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, που διοργανώθηκε το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Νοεμβρίου, με Μεγάλο Χορηγό τον ΟΠΑΠ.

Δείτε στο βίντεο στιγμιότυπα από τον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας:

Οι περισσότεροι από 70.000 δρομείς, που πήραν μέρος στους αγώνες, έζησαν μια μοναδική δρομική εμπειρία, η οποία θα μείνει αξέχαστη σε όλους.

Μαζική συμμετοχή στα 10χλμ ΟΠΑΠ και στα 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ

Οι πρώτες εκκινήσεις δόθηκαν το Σάββατο με τους αγώνες 5χλμ και 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ, με συμμετοχές φοιτητών από 110 πανεπιστήμια όλης της υφηλίου.

Η δράση κορυφώθηκε την Κυριακή, με τον Μαραθώνιο Δρόμο των 42.195 μ., και τον αγώνα των 10χλμ ΟΠΑΠ, που είχαν μαζική συμμετοχή.

Νικητής της κλασικής διαδρομής αναδείχθηκε ο Χαράλαμπος Πιτσώλης με χρόνο 2:18:56, ενώ στις γυναίκες η Σταματία Νούλα ήταν αυτή που έκοψε πρώτη το νήμα τερματίζοντας με χρόνο 2:40:18.

Στήριξη του ΟΠΑΠ στην προσπάθεια όλων των δρομέων

Ο ΟΠΑΠ, ο οποίος στηρίζει ως Μεγάλος Χορηγός τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας τα τελευταία 14 χρόνια, βρέθηκε και εφέτος στο πλευρό των συμμετεχόντων. Πριν τους αγώνες, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να προθερμανθούν κατάλληλα με τα warm up sessions που διοργάνωσε ο ΟΠΑΠ στο Ζάππειο, ενώ η ομάδα κρουστών Quilombo τους έδινε ρυθμό ώστε να φτάσουν στον τερματισμό.

Η ιστορία του Μαραθωνίου «ζωντάνεψε» στο περίπτερο του ΟΠΑΠ στο Χωριό των Χορηγών

Ο ΟΠΑΠ επεφύλασσε εκπλήξεις και για τους επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών. Στον εντυπωσιακό θόλο της εταιρείας, η ιστορία του Αυθεντικού Μαραθωνίου «ζωντάνεψε» μέσα από μια συναρπαστική διαδραστική εμπειρία που κατέστη πόλος έλξης.

H ΟΠΑΠ Champion Κορίνα Πολίτη Οι ΟΠΑΠ Champions Μιχάλης Αναστασάκης, Γεωργία Δεσπολλάρη και Απόστολος Χρήστου Ο Lukas Antos, Chief Customer Officer του ΟΠΑΠ, ο Κώστας Κεντέρης, Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και ο Ales Vesely, Διευθύνων Σύμβουλος της Sazka Η ομάδα κρουστών Quilombo στον θόλο του ΟΠΑΠ στο Χωριό των Χορηγών Ο θόλος του ΟΠΑΠ στο Χωριό των Χορηγών Η ομάδα του ΟΠΑΠ Η ομάδα του ΟΠΑΠ Γιώργος Ζούμας, Head of Sponsorships του ΟΠΑΠ, Κώστας Κεντέρης, Αντιπρόεδρος ΣΕΓΑΣ, Μανώλης Σταυρουλάκης, Public & Media Relations Director του ΟΠΑΠ Ο Γιώργος Μενής, τρίτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, και ο Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer του ΟΠΑΠ Η Παναγιώτα Βλαχάκη, που τερμάτισε τρίτη στον Αυθεντικό Μαραθώνιο, και η Αχίλλεια Κοντού, Chief People Officer του ΟΠΑΠ Ο Γιώργος Μενής, που τερμάτισε τρίτος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο, και ο Ηλίας Κατσαρός, Chief Retail Officer του ΟΠΑΠ Η Σταματία Νούλα, πρώτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, και ο Pavel Mucha, Chief Financial Officer του ΟΠΑΠ To warm up session από τον ΟΠΑΠ στο Ζάππειο To warm up session από τον ΟΠΑΠ στο Ζάππειο Πάνω: Νίκος Κλουβάτος, Γιώργος Μανουσίδης και Νικήτας Καλλίτσης, που κατέκτησαν τις τρεις πρώτες θέσεις στο 5χλμ Universities Night Run ΟΠΑΠ. Κάτω: Lukas Antos, Chief Customer Officer του ΟΠΑΠ, Ales Vesely, Διευθύνων Σύμβουλος της Sazka, και Γιώργος Ζούμας, Head of Sponsorships του ΟΠΑΠ Ο ΟΠΑΠ Champion Μιχάλης Αναστασάκης, ο Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ, ο ΟΠΑΠ Champion Απόστολος Χρήστου, o Kamil Ziegler, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ ΟΠΑΠ και η Kamila Zieglerova O Kamil Ziegler, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ ΟΠΑΠ, o Ales Vesely, Διευθύνων Σύμβουλος της Sazka, και ο Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ Η δρομική γιορτή της Αθήνας, με Μεγάλο Χορηγό τον ΟΠΑΠ Η δρομική γιορτή της Αθήνας, με Μεγάλο Χορηγό τον ΟΠΑΠ Αγώνας δρόμου 10 χλμ. ΟΠΑΠ Προηγούμενο Επόμενο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.