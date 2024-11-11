Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στα ματς των «αιωνίων» στην Ευρωλίγκα

Νέα διαβολοβδομάδα στην Eυρωλίγκα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 δίνει ασίστ στις ελληνικές ομάδες για τα συνεχόμενα ματς.

Αρχή κάνουμε την Τρίτη (12/11) με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Βιλερμπάν στις 21:00 στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη ματσάρα που έγινε στο ΟΑΚΑ, θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό με αντίπαλο την γαλλική ομάδα. Ένα τέταρτο αργότερα οι πρωταθλητές Ευρώπης επιθυμούν να επιστρέψουν στις νίκες με αντίπαλο την Μακάμπι. Ο Παναθηναϊκός AKTOR συναντά τους Ισραηλινούς στην πράσινη αρένα και όλοι θυμούνται την συγκλονιστική σειρά που είχαν οι δύο ομάδες στα περσινά play off.

Την Πέμπτη (14/11) ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο Βελιγράδι και αντιμετωπίζει και αυτός με τη σειρά του την Μακάμπι στις 20:00. H ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα βρίσκεται σε καλό φεγγάρι και θα προσπαθήσει να ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο.

Μια μέρα αργότερα (15/11) ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει στην Ιταλία. Στις 21:30 οι «πράσινοι» του Αταμάν θα επιδιώξουν να αποδράσουν με το διπλό στην έδρα της Βίρτους. Την προσπάθεια τους από την Μπολόνια περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης.

Μια εβδομάδα γεμάτη από ματς που δίνουν οι δύο «αιώνιοι» στην Ευρωλίγκα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι μαζί τους!

