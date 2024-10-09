Παναθηναϊκός: Οι λεπτομέρειες για τις προσκλήσεις με Τσέλσι και τα επιπλέον εισιτήρια

Τις λεπτομέρειες, μετά την παράταση της διάθεσης των προσκλήσεων για το ματς με την Τσέλσι και τα επιπλέον εισιτήρια που θα βγουν από τον Παναθηναϊκό, ανέφερε ο Διονύσης Δεσύλλας στον BwinΣΠΟΡ FM.



Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» μίλησε για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με το σύστημα και λύνει η ΠΑΕ.



Επίσης, ο Διονύσης Δεσύλλας αναφέρθηκε στην επιβεβαίωση για το διάστημα απουσίας τριών εβδομάδων του Φώτη Ιωαννίδη και στάθηκε στη νέα απουσία του Φίλιπ Μαξ, από τον οποίο, όπως τόνισε, οι «πράσινοι» περιμένουν πολλά, τα οποία, μέχρι τώρα, δεν έχει δώσει. Επίσης, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε εκ νέου στο θέμα Βαγιαννίδη.



Ακούστε το ηχητικό:

