Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συλλυπητήρια Super League για την απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ

Η Super League εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την αδόκητη απώλεια του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής μας Ομάδας

Μπάλντοκ

Την οδύνη της για την απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών, -εκφράζει με ανάρτησή της στο Χ η Super League. 

Οπως αναφέρει: Σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την αδόκητη απώλεια του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής μας Ομάδας, Τζορτζ Μπάλντοκ και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζορτζ Μπάλντοκ ποδόσφαιρο ποδοσφαιριστής Super League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark