Συλλυπητήρια Super League για την απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ

Την οδύνη της για την απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών, -εκφράζει με ανάρτησή της στο Χ η Super League.

Οπως αναφέρει: Σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την αδόκητη απώλεια του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής μας Ομάδας, Τζορτζ Μπάλντοκ και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους

Πηγή: skai.gr

