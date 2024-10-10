Η οικογένεια του Παναθηναϊκού βυθίστηκε στη θλίψη στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Η «πράσινη ΠΑΕ» αποχαιρέτησε με συλλυπητήρια ανακοίνωσή τον εκλιπόντα ποδοσφαιριστή της, τονίζοντας ότι άπαντες είναι σοκαρισμένοι για τον αδόκητο χαμό του και θρηνούν την απώλειά του.

Υπενθυμίζουμε ότι άνθρωποι της ομάδας και συμπαίκτες του Μπάλντοκ έσπευσαν στην οικία του 31χρονου αμέσως μετά τα τραγικά νέα που έμαθαν, όντας σε κατάσταση σοκ.

Μεταξύ άλλων οι Γιώργος Τζαβέλλας, Γιάννης Παπαδημητρίου, Σπύρος Βλάχος, Μπαρτ Σένκεφελντ, Χόρντουρ Μάγκνουσον και Τόνι Βιλένα μετέβησαν απευθείας στη Γλυφάδα και στο σπίτι του Μπάλντοκ. Άπαντες θλιμμένοι και μην μπορώντας να πιστέψουν αυτό που συνέβη...

Αναλυτικά το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Οδύνη… για τον αδόκητο χαμό του Τζορτζ μας. Είμαστε συγκλονισμένοι, είμαστε σοκαρισμένοι από την απώλεια του George μας. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί για τον αδόκητο χαμό του. Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας και των οικείων του George Baldock».

