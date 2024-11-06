Superleague: Ποιοι διαιτητές ορίστηκαν στα ματς της 11ης αγωνιστικής

Τους διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανακοίνωσε σήμερα (05/11) η ΚΕΔ.

Δίνοντας το… χρίσμα για το σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στον Σβεν Γιαμπλόνσκι, που ανήκει στην πρώτη κατηγορία διαιτητών της UEFA.

Ο 34χρονος Γερμανός ρέφερι είχε διευθύνει και πέρυσι ματς στην χώρα μας και συγκεκριμένα το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0 (4/2/2024) στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Βοηθοί του Γιαμπλόνσκι θα είναι οι συμπατριώτες του Λάσε Κοσλόφσκι, Έντουαρντ Μπαϊτίνγκερ, 4ος ο Κατοίκος και στο VAR o Γκίτνερ Περλ με τον Βεργέτη, ενώ παρατηρητής για μια ακόμα φορά σε ντέρμπι ο ίδιος ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Από εκεί και πέρα, στα αξιοσημείωτα είναι και το γεγονός ότι σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια θα διαιτητεύσουν Έλληνες ρέφερι, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να μένει ξανά εκτός ορισμών...

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Σάββατο 9/11

17:00 Παναιτωλικός-Άρης: Τσιμεντερίδης (Δέλλιος, Τριανταφύλλου, 4ος Τσιάρας, VAR: Ζαμπαλάς, Ευαγγέλου)

18:45 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Κομισοπούλου, 4ος Δραγούσης, VAR: Βεργέτης, Κατοίκος)

20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης: Τζήλος (Νιδριώτης, Σαμοΐλης, 4ος Νταούλας, VAR: Παπαδόπουλος, Ανδριανός)

Κυριακή 10/11

16:00 ΟΦΗ-Καλλιθέα: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Κωνσταντίνου, 4ος Τικόζογλου, VAR: Εαγγέλου, Φίτσας)

16:30 Λεβαδειακός-Βόλος: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Πάτρας, 4ος Αλαμπέης, VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπαλάς)

19:30 Παναθηναϊκός-Λαμία: Τσακαλίδης (Παπαδάκης, Κολλιάκος, 4ος Μπεκιάρς, VAR Τσαγκαράκης, Κατσικογιάννης)

20:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Γιαμπλόνσκι (Κοσλόφσκι, Μπαϊτίνγκερ, 4ος Κατοίκος, VAR: Περλ, Βεργέτης)

