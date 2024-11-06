Λίγες ημέρες μετά το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, ο Ρούι Βιτόρια ετοιμάζεται και για το πρώτο του ευρωπαϊκό ματς με τους «πράσινους».

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του κρίσιμου αγώνα με την Τζουργκάρντεν, ο Πορτογάλος προπονητής εξέφρασε την ανυπομονησία του για την αναμέτρηση και σχολίασε αυτά που πρέπει να κάνει η ομάδα του, σε συνθήκες διαφορετικές από αυτές ενάντια στον Βόλο.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το πού μπορούμε να περιμένουμε βελτίωση και για τον αντίπαλο: «Ο στόχος είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές αλλαγές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την κατάλληλη στρατηγική. Μέσα σε τρεις μέρες και μαζί μ' ένα ταξίδι δεν έχουμε χρόνο να προετοιμάσουμε πολλά πράγματα. Το βασικό της στρατηγικής μας είναι να αναλύσουμε τον αντίπαλο και να δούμε πως θα παίξουμε. Ο αυριανός αγώνας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και αυτό αλλάζει την αυριανή μας προσέγγιση. Στα ευρωπαϊκά ο ρυθμός και η ένταση είναι διαφορετικά. Το γήπεδο είναι διαφορετικό για τους παίκτες. Αύριο θαρρώ πως υπάρχουν τρία σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι να παίξουμε με μεγάλη συγκέντρωση.

Το δεύτερο είναι ρυθμός του αγώνα που θα είναι εντελώς διαφορετικός και τρίτον πως όλα θα κυλήσουν πολύ γρήγορα και δεν θα έχουμε χρόνο ξεκούρασης. Πρέπει να είμαστε ευφυείς. Να κατανοήσουμε την δική μας αξία και το τι θέλει να κάνει ο αντίπαλος.Ο αντίπαλος έχει γραμμή που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο κάποια στιγμή. Όσον αφορά την αμυντική μας λειτουργία, θα πρέπει να δούμε πως θα λειτουργήσουμε. Είναι επίσης σημαντικό οι παίκτες μας να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και να δείξουν την αξία τους. Χρειάζεται να είναι ήρεμοι για να βγάλουν την ποιότητά τους».

Για τυχόν εκπλήξεις που έχει στο μυαλό του: «Και βέβαια έχω στο μυαλό μου πράγματα. Στον προχθεσινό αγώνα έπρεπε να είμαστε συμπαγείς στην άμυνα. Οι δύο στόχοι που καταφέραμε στο ματς με τον Βόλο ήταν να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιθέσεις και να βελτιώσουμε την εικόνα μας στον αγωνιστικό χώρο. Αύριο πρέπει να είμαστε σοβαροί στο τακτικό κομμάτι. Πρέπει να έχουμε τακτική επίθεση, έλεγχο και καλή αμυντική λειτουργία».

Για το πώς αισθάνεται που κάνει αύριο ευρωπαϊκό ντεμπούτο σε μία ομάδα με ένδοξη ευρωπαϊκή ιστορία: «Αισθάνομαι μία μεγάλη χαρά. Ανυπομονώ να φτάσει το αυριανό παιχνίδι. Θέλω να δω την ομάδα και τους παίκτες να παίζουν. Και να παίξουμε με το πάθος που απαιτεί ο σύλλογος αυτός. Δεν έχω κανέναν φόβο για τον αγώνα αυτό, αντίθετα, μου δημιουργεί μεγάλη χαρά. Για να κερδίσουμε, δεν πρέπει να φοβόμαστε τις προκλήσεις. Άρα κοιτάω πότε θα έρθει η αυριανή μέρα, για να μπούμε στο χορτάρι και να δω την ομάδα μου να μάχεται».

Για πιθανο ροτέισον: «Θα ήταν πιο εύκολο για μένα αν είχαμε ήδη περάσει στην επόμενη φάση. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα και αυτό έχουμε μπροστά μας. Δεν έχω λόγο όμως να θλίβομαι. Ακριβώς αυτό θα πω στους παίκτες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο και να τον κοιτάξουμε στα μάτια. Έπειτα έχουμε ένα δύσκολο ταξίδι στην νύχτα, μετά άλλο ένα παιχνίδι σχεδόν αμέσως κλπ. Αλλά δεν κάθομαι να στενοχωριέμαι γι' αυτό, δεν βλέπω έτσι τα πράγματα. Αύριο πρέπει να μπούμε και να κερδίσουμε. Όταν έρχονται οι νίκες, τα πράγματα έρχονται πολύ καλύτερα. Για ροτέισον δεν θα σας πω, γιατί ο αντίπαλος συνάδελφος θα το ακούσει και δεν θέλω. Οι πρώτοι που θα μάθουν, είναι οι παίκτες μου».

Για τη δυσκολία που έχει η ομάδα στο να σκοράρει: «Κατ' αρχήν να σας πω πως στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, είμαι πεπεισμένος ότι θα το βελτιώσουμε. Πολύ συχνά στο ποδόσφαιρο, αυτές οι φάσεις συμβαίνουν και δεν υπάρχει δικαιολογία. Κάποια στιγμή ομάδες που δεν σκοράρουν πετυχαίνουν τρία και τέσσερα γκολ και άλλες που συμβαίνει το αντίθετο. Εμείς πρέπει να κάνουμε πολύ και καλή προπόνηση. Να έχουμε πίστη πως θα υπάρξει αποτέλεσμα από την δουλειά μας. Να πιστεύουμε πως οι παίκτες θα πάρουν την κατάλληλη απόφαση την κρίσιμη στιγμή. Στην επιθετική γραμμή έχω τους παίκτες που μου αρέσουν. Στον τελευταίο αγώνα κάναμε επιθέσεις, έπρεπε να πετύχουμε τρία γκολ. Αυτό θα έπρεπε να είναι το αποτέλεσμα υπό κανονικές συνθήκες, αλλά δεν συνέβη. Θα συμβεί σε άλλα παιχνίδια. Έχουμε παίκτες που παίζουν από μέσα, παίζουν από τις πτέρυγες, παίκτες καλούς στις στατικές φάσεις. Θα μας βγουν. Δεν είμαι μάγος, είμαι αισιόδοξος».

Για το τι πρέπει να κάνει αύριο ο Παναθηναϊκός και τι κάνει η αντίπαλός του: «Είναι ομάδα που επιτίθεται πολύ καλά και γρήγορα. Στην φάση αυτή του παιχνιδιού είναι πολύ ικανή. Οργανώνονται καλά όταν δέχονται πίεση ψηλά. Τακτικά είναι πολύ οργανωμένη η Τζουργκάρντεν. Έχουν αρκετή πειθαρχία. Κάνουν και γρήγορες αντεπιθέσεις. Πρέπει λοιπόν εμείς να το σταματήσουμε αυτό και όταν έχουμε την μπάλα να ξέρουμε τι να κάνουμε με εκείνη. Δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο για να μην καταλάβετε την στρατηγική μας για αύριο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.