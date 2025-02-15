Παναθηναϊκός: Με Ντραγκόφσκι και Ουναΐ η αποστολή για Βόλο

Την προετοιμασία του για το αυριανό (16/02, 17:00) εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Βόλο στο ΟΑΚΑ για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» θέλουν αύριο μια καλή και πειστική εμφάνιση ώστε να πανηγυρίσουν την επιστροφή στις νίκες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, οι οποίες και έφεραν το βαρύ πρόστιμο της διοίκησης προς τους παίκτες ύψους 400.000 ευρώ.

Μετά το τέλος της απογευματινής προπόνησης στο «Γ. Καλαφάτης», ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε την αποστολή με την οποία θα κατέβει αύριο το «τριφύλλι», με τους Ντραγκόφσκι και Ουναΐ να συμπεριλαμβάνονται στις κλήσεις.

Από την άλλη, εκτός έμεινε οι τιμωρημένοι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης που θα εκτίσουν ποινή μίας αγωνιστικής λόγω καρτών, όπως και οι τραυματίες Πελίστρι, Αράο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν και Γεντβάι.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Φικάι, Μπρέγκου, Νταμπίζας.

